"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın önergesi" AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Oturumda, Somali'deki Türk askeri varlığının görev süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildikten sonra, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce İYİ Parti'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesi ele alındı. Önerge iki grubun tartışmasının ardından AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

MECLİS'TE FETÖ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ GÖRÜŞÜLDÜ

İYİ Parti, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması, daha önce kurulan komisyonun çalışmalarının akıbeti ve rapor süreçlerindeki usulsüzlük iddialarının açığa kavuşturulması amacıyla bir araştırma önergesi verdi. Önergede ayrıca, benzer krizlerin gelecekte tekrar etmesini önlemek için komisyon raporunun kamuoyuna açılması talep edildi.

İYİ PARTİ'DEN SERT ELEŞTİRİLER

Önerge üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanma sürecini kronolojik olarak anlattı. 2003 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün yayımladığı genelgeyle FETÖ okullarına devlet okulu statüsü verilmeye başlandığını öne süren Çömez, 2004'te MGK'da alınan karara rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu.

Çömez, iktidarın süreçteki sorumluluğuna dikkat çekerek, "Yalvardım Sayın Erdoğan'a; bu örgütle aranızı açın, bu örgüt baş belasıdır, arkasında emperyalistler vardır... O zaman ne diyorlardı? 'Ne istediler de vermedik?' En sonunda denildi ki: 'Allah da affetsin, millet de affetsin' Allah'ın da affetmesi mümkün değil, milletin de affetmesi mümkün değil. Devletin yetkilileri böyle bir hata yapamaz. Gelin, bu komisyonu kuralım" ifadelerini kullandı.

AKP'DEN TEPKİ: "BU BÜHTANDIR"

İYİ Partili vekilin eleştirilerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, iktidarın FETÖ'yle mücadele konusundaki kararlılığını savunarak, "Cumhurbaşkanımızla FETÖ'yle mücadele konusunda hiç kimse bu anlamda hiçbir şey söyleyemez. Bu bir bühtandır, bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Karşılıklı sataşmaların ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

(ANKA)