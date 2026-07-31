Feti Yıldız'dan bir "parti kapatma " paylaşımı daha: Herhangi bir siyasi parti işaret edilmemiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi partilerin kapatılma nedenlerine “rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak” ifadesinin de eklenmesi gerektiği yönündeki paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Paylaşımında herhangi bir siyasi partiyi hedef almadığını belirten Yıldız, “odak olmak” kavramının bazı kişiler tarafından anlaşılmadığını savundu.

Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi Parti Kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir.

Öncelikle belirtmek gerekirse,

X hesabımdan yaptığım paylaşımda herhangi bir Siyasi Parti işaret edilmemiştir.

Medyada konu hakkında görüş bildiren bazı kişilerin “Odak olmak”kavramını kavramadıkları görülmüştür.

Bu şahıslar için “Odak olmak”nedir kısaca izah etmeye çalışacağım.

Bir siyasî partinin

Anayasanın 68’inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinden dolayı kapatılabilmeleri için, siyasî partinin “tarif edilen nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline” gelmiş olması gerekir.

3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu kapsamında,Anayasasının 69’uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre:

“Bir siyasî parti, tarif edilen fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, sözkonusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır”.

Şimdi anlayabildiniz mi.?."

DÜN BUNU PAYLAŞMIŞTI

Yıldız’ın dünkü paylaşımı şöyleydi:

"Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir.

Siyasi Parti Kapatma nedenlerine “ rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak” da eklenmelidir.

Mevcut Kapatma Nedenleri;

Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.

Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.

Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.

Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.

Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak."