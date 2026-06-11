Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına Davutoğlu’ndan sert çıkış: 'Sorumlular hesap vermeli'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 47. duruşmasında savunma yapan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz bırakıldığını beyan etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İnsan onuru devletin, kadın onuru toplumun namusudur! Bir kadının gözyaşları içinde anlattığı çıplak arama iddiaları karşısında bürokratik açıklamalar yeterli değildir. Bu konu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmalı; en küçük bir ihlal tespit edilirse sorumlular hesap vermelidir. Adalet sadece tecelli etmemeli, vicdanları da tatmin etmelidir.