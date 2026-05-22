Fatih Altaylı’dan Erdoğan–Trump teması sonrası çarpıcı 'butlan' yorumu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultaylarına ilişkin davada dikkat çeken bir ara karara imza attı. Mahkeme, “mutlak butlan” değerlendirmesi kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

Kararla birlikte, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin görevi devralmasının önü açıldı.

'TRUMP-BUTLAN' YORUMU

Kararın ardından gazeteci Fatih Altaylı da YouTube yayınında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye işaret ederek, mahkeme kararını önceden tahmin ettiğini söyledi.

Altaylı şöyle konuştu:

"2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam. Yani butlan yola çıktı. Hatta daha doğrusu yola çıkmıştı zaten. Yolu tamamladı, istasyona vardı. Çünkü Trump'la görüşmenin konularından bir tanesi de büyük ihtimalle, bunun yaratacağı semptomlar ve bu semptomlara karşı Amerika'dan işte başka birtakım ülkelerden belki Körfez'den ne gibi destekler sağlanabileceği idi diye yorumlamak mümkün."