Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretini inandırıcı bulmadı: Gelsin beraber bir tur atalım

Gazeteci Fatih Altaylı, tartışmalı "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara-İstanbul yolunda mola verdiği sırada vatandaşlarla selamlaştığı görüntüleri köşesinde yorumladı.

Görüntüleri inandırıcı bulmadığını belirterek tiye alan Altaylı, videodaki kurgu iddiasını sert sözlerle eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Cast zayıf, oyunculuk kötü, belli ki idari yapımcı ya maliyeti düşürmek için ya da bir miktarı cebe indirmek için az sayıda figüran kullanmış. Şu kadarını söyleyeyim, bu toplum oradaki figürasyondan birini bile lider olarak kabul eder ama Kılıçdaroğlu’nu etmez. Denemesi bedava. Gelsin Kayyum Bey birlikte İstanbul’da bir tur atalım. Açık söyleyeyim, sadece gözlemci olarak yanında yürürken ben bile tükürük içinde kalırım."

"DİZİ SEKTÖRÜNÜ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Ekonomik krizin medya sektörüne etkilerine ironik bir yaklaşımla değinen Fatih Altaylı, "Ekonomik kriz nedeniyle reklamlar azalmaya başlayınca, dizi sektörünü de zor günlerin beklediğini bir süre önce yazdım. Bu durum yapımcıları ve buna bağlı olarak da oyuncuları olumsuz etkileyecekti. Ancak bir kapıyı kapatan Allah, yeni bir kapıyı açıyor belli ki! Artık yapımcıların önünde yeni bir iş alanı var. Kılıçdaroğlu." dedi.

"ÜÇ MASADA YEMEK YİYORMUŞ GİBİ YAPAN 8-10 KİŞİ VAR"

Paylaşılan videodaki detayları mizahi bir dille eleştiren Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun basın ekibi tarafından halkla buluşuyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığını, ortamın ve masadaki insanların doğal durmadığını belirterek yazısını şöyle sürdürdü:

"Dün gördünüz mü bilmiyorum, “İnsan içine çıkamazsın” denilen Kılıçdaroğlu için basın ekibi bir gezi düzenlemiş. Kılıçdaroğlu, bir kır lokantasının terası olduğu izlenimi veren bir kırlık alana giriyor. Üç masada yemek yiyormuş gibi yapan 8-10 kişi var. Hepsi kalkıp Kılıçdaroğlu’nu selamlıyor, sevgi ve muhabbet gösteriyor. Böylelikle hepimize “Bakın işte Kılıçdaroğlu insan içine çıkabiliyor ve halktan sevgi saygı görüyor” mesajı veriliyor. Ancak prodüksiyon çok kötü ve ucuza çakılmış."

"PRODÜKSİYON ÇOK KÖTÜ VE UCUZA ÇAKILMIŞ"

Görüntülerin teknik olarak yetersiz olduğunu savunan ve kurgu olduğunu öne süren Altaylı, inandırıcılık sağlamak için profesyonel oyunculardan destek alınması gerektiğini ifade ederek, "Cast zayıf, oyunculuk kötü, belli ki idari yapımcı ya maliyeti düşürmek için ya da bir miktarı cebe indirmek için az sayıda figüran kullanmış. Masalar zayıf ve yemekler kötü olmalı ki figürasyon yemeklere dokunmamış bile. Böyle ucuz bir yapım ile inandırıcı olunamayacağını Kemal Kılıçdaroğlu bile bir süre sonra anlar. Daha iyi bir yapımcı, daha iyi bir yönetmen, çok daha kaliteli bir figürasyon ve hatta belki tiyatro kökenli bir iki başrol oyuncusu bile gerekebilir." dedi.

"SIK SIK YAYINLANACAK BİR DİZİ TANITIM FİLMİNE İHTİYAÇ VAR"

Bu tür çalışmaları alaycı bir üslupla yeni bir pazar olarak değerlendiren Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii böyle üst düzey ve inandırıcılığı yüksek bir film çekmek için iyi yapım firmalarına ihtiyaç var. Bu da yapım sektörüne can suyu olabilir. Çünkü bu iş için öyle üç beş ucuz film değil, sık sık yayınlanacak bir dizi tanıtım filmine ihtiyaç var. Yeterince para harcanırsa olur mu! Vallahi olur. Oyuncularla canlandırdıkları karakterleri birbirine karıştıran bir toplumda her şey mümkün olur."

"BEN BİLE TÜKÜRÜK İÇİNDE KALIRIM"

Siyasi liderlik konusundaki iddiasını sert ve alaycı ifadelerle tamamlayan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun halk nezdinde hiçbir inandırıcılığının kalmadığını yazdı. Gerçek bir sokak turunda tepkiyle karşılaşılacağını iddia eden Altaylı, köşesini şu sözlerle bitirdi:

"Ama şu kadarını söyleyeyim, bu toplum oradaki figürasyondan birini bile lider olarak kabul eder ama Kılıçdaroğlu’nu etmez. Denemesi bedava. Gelsin Kayyum Bey birlikte İstanbul’da bir tur atalım. Açık söyleyeyim, sadece gözlemci olarak yanında yürürken ben bile tükürük içinde kalırım. Şu anda yürüyenlerin olduğu gibi."