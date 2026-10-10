Eyüpsultan ve Ataşehir belediyeleri için seçim günü! Oy dağılımları nasıl?

Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in tutuklandığı Ataşehir Belediyesi yeni başkanvekilini Belediye Meclisi’nde saat 10.00’da seçecek.

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde de başkanvekili seçilecek. Seçim bugün 14.00’te yapılacak.

ATAŞEHİR'DE ÇOĞUNLUK CUMHUR'DA

Ataşehir’de CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesi AKP'ye katıldı. Ayrıca Güneş’in görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’de 3 meclis üyesi kısıtlandı. Kısıtlı meclis üyeleri de oy kullanamayacak. Böyle olunca CHP'de 14, AKP'de 16 ve MHP'de 2 oy hakkı bulunuyor.

Ataşehir'de oy çoğunluğu Cumhur İttifakında.

Eyüpsultan Belediyesi’nde ise 14 üyesi olan Cumhur İttifakı’na karşın CHP 22 meclis üyesiyle çoğunluğu elinde bulunduruyor.