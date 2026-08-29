Evinden 29 milyon lira çıktı 'aylık gelirim 150 bin lira' dedi! Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Evinde 29 milyon lira değerinde döviz bulunmasına karşın Kuriş, aylık gelirinin yaklaşık 150 bin lira olduğunu söyledi. Yurt dışına kaçış hazırlığındayken eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsisli araçta yakalandığı öne sürülen Kuriş, firar girişimi ve para trafiğine ilişkin bütün suçlamaları reddetti. Kuriş, bakan aracıyla Muğla'ya dinlenmek için gittiğini öne sürdü.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Kuriş; şirket hesaplarındaki para trafiği, evinde bulunan dövizler, kripto transferleri ve yakalandığı araçla ilgili suçlamaları reddetti.

Kuriş, emniyette mesleğinin iç mimarlık olduğunu ve aylık yaklaşık 150 bin lira kazandığını söyledi. Ancak MASAK raporu ile emniyet analizlerinde, bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin beyan ettiği gelirle uyuşmadığı belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hilmi Tuna Kuriş’e "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Kuriş, hakkındaki bütün iddiaları reddetti.

Şirketlerin yönetiminde etkin olmadığını savunan Kuriş, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 2021 yılındaki denetim kayyımı atanmasına kadar kendi mesleğimle ilgilendim. Şirket işlerini genellikle dayım ve vefatına kadar babam yürüttü. Pandemi döneminde satışlar çok yükseldi" dedi.

ŞİRKETİN İŞLEM HACMİ 6,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

MASAK raporunda, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bankacılık işlemleri de yer aldı. Kuriş’in Alihan Kuriş’ten devraldığı ve 28 Aralık 2022’de Yusuf Bulut’a devrettiği şirketin işlem hacminin, 2023’ten bu yana 6,5 milyar lirayı geçtiği tespit edildi.

Kuriş, hisselerini devrettikten sonra şirketle ortaklığının kalmadığını ve sonraki işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

EVİNDE YAKLAŞIK 29 MİLYON LİRALIK DÖVİZ BULUNDU

Kuriş’in Üsküdar Küçük Çamlıca’daki evinde yapılan aramada, yaklaşık 29 milyon lira değerinde döviz bulundu. Kuriş, paranın kaynağını açıklarken "Ben ve ailemin yıllardır biriktirdiği, bir kısmı mirastan bir kısmı da kişisel ticari faaliyetlerden kazanılan paralardır." ifadesini kullandı.

Dosyanın firari şüphelilerinden Erhan Yılmaz’ın babası İrfan Yılmaz’a ait Set Alt Yapı İnşaat A.Ş.’nin Ümraniye’deki iş yerinde ise 206 külçe altın ile 23 milyon liralık döviz ele geçirildi. Kuriş, bu varlıklara ilişkin "Hiçbir ilgim ya da bilgim yoktur" iddiasında bulundu.

TELEFONLARDAN BİRİNİN ŞİFRESİNİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Muğla’da yakalandığı sırada Kuriş’in üzerinde iki cep telefonu bulundu. Kuriş, cihazlardan biri için "Telefonlardan birini yurt dışında iş yerim adına kullanıyorum, şifresini hatırlamıyorum" savunması yaptı. Diğer telefonun kendisine ait olmadığını ve sahibini bilmediğini öne sürdü.

767 BİN LİRALIK TRANSFER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in asistanı ve dosyanın şüphelilerinden Fahri Candemir ile Hilmi Tuna Kuriş arasındaki 767 bin 678 liralık para transferi de incelemeye alındı.

Kuriş, transferlerin ticari amaç taşımadığını belirterek, "Dedem Süleyman Hilmi Tunahan'ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre peyzaj işlerini takip eden Candemir'e, bu işlerin yapılması amacıyla dışarıdan tutulan yevmiyeci ve malzeme temini masrafları için harcırah olarak gönderilen paralardır." dedi.

350 BİN DOLARLIK KRİPTO PARA TRANSFERİ

İfade tutanağında Kuriş’in hesap hareketleri ve harcamalarına da yer verildi. Erhan Yılmaz’a ait kripto para cüzdanından Kuriş’le bağlantılı hesaplara 350 bin dolar değerinde USDT gönderildiği belirlendi. Dosyada, bu işlemlerin vergi kaçırma şüphesi doğurduğu kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre; uçuş kayıtlarında Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın Düsseldorf ve Frankfurt’a sık sık seyahat ettiği de tespit edildi. Kuriş, bu yolculukları "çocukluk arkadaşıyla yapılan normal geziler" olarak nitelendirdi.

ESKİ BAKANA TAHSİSLİ ARAÇTA YAKALANDI

Hilmi Tuna Kuriş, 21 Ağustos’ta Muğla’da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsisli otomobilde yakalanmıştı.

Kuriş ise yurt dışına kaçmayı planlamadığını ileri sürdü. Kuriş İfadesinde, "Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittim. Araçta çakar takılı olduğunu bilmiyordum, ben arka koltukta uyuyordum. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydım İstanbul'a dönüp avukatlarımla görüşecektim. Polisler bizi durdurduğunda yakalandığımı anladım. Yurt dışına kaçmak gibi bir planımız yoktu" dedi.