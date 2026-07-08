Eski AKP Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti

10 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan eski AKP Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini, kendisi gibi milletvekili olan oğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

BEYİN KANAMASI SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Mehmet Cemal Öztaylan, 10 Mayıs tarihinde beyin kanaması geçirerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Buradaki yoğun bakım tedavisinin ardından Ankara’ya sevk edilen Öztaylan, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, babasının vefatını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Öztaylan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı babamız Mehmet Cemal Öztaylan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak olup, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’na defnedilecektir”