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Esenyurt kayyumu Seyhan Kahraman'ın adını kültür merkezinden kaldırdı: CHP'lilerden tepki

Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyumun Seyhan Kahraman'ın adını kültür merkezinden kaldırmasına CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı tepki gösterdi.

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Esenyurt kayyumu Seyhan Kahraman'ın adını kültür merkezinden kaldırdı: CHP'lilerden tepki

Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyum yönetiminin hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Seyhan Kahraman'ın adını kültür merkezinden kaldırmasına partililer tepki gösterdi.

CHP ESENYURT'TAN KAYYUMUN HAMLESİNE TEPKİ

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından, Seyhan Kahraman Kültür Merkezi’nin adının kaldırılmasına tepki göstermek amacıyla kültür merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Esenyurt kayyumu Seyhan Kahraman'ın adını kültür merkezinden kaldırdı: CHP'lilerden tepki - Resim : 1

CHP'li Özgür Karabat'ın da katıldığı basın açıklamasında, Seyhan Kahraman’ın adının Esenyurt’un toplumsal hafızasının ve ortak değerlerinin bir parçası olduğu vurgulandı. Kültür merkezinin adının değiştirilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek, Seyhan Kahraman isminin yeniden kültür merkezine verilmesi çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasına parti yöneticileri, örgüt üyeleri ve yurttaşlar katıldı. CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı, karar geri alınana kadar konunun takipçisi olacağını ve Esenyurt’un ortak değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.

Esenyurt kayyumu Seyhan Kahraman'ın adını kültür merkezinden kaldırdı: CHP'lilerden tepki - Resim : 2
Seyhan Kahraman
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SEYHAN KAHRAMAN'IN ADI KÜLTÜR MERKEZİ'NDEN KALDIRILDI

2022'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi Seyhan Kahraman'ın adı Esenyurt'taki bir kültür merkezine verilmişti. Kahraman'ın adı belediyeye atanan kayyum yönetimi tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenyurt Kayyum
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