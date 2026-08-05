Eren Ali Bingöl “Bana sahip çıkın” dedi AKP’liler “Sen bize Reis’in emanetisin” yanıtını verdi

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AKP Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Bingöl, uzun yıllar sonra “karşı mahalleden” geldiğini belirterek kendisine sahip çıkılmasını istedi.

"SEN BİZE REİS'İN EMANETİSİN"

Bingöl, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Sadece şu kadar söyleyeceğim: Karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınızı, gerekçelerini doğru anlatacağınıza inanıyorum.

Ve... ve bol bol çalışarak, Tuzla'nın bütün kronik sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyorum. Allah'ın izniyle, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.”

AKP’liler ise Bingöl’e, “Sen bize Reis'in emanetisin” sloganıyla karşılık verdi.

AKP İL BAŞKANI ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR: OOO

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de daha sonra Bingöl’ü Tuzla Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında belediye binası hakkında konuşan Bingöl, “99 zamanlarında yapılmış. Tam depremde hatta varmış üst kademelerin desteği olmadan çok zor olacaktı” dedi.

Özdemir ise makam odası için, “Otantik bir oda. Evet, hayırlı olsun diyelim tekrardan” ifadelerini kullandı.

Bingöl, “Sağ olun, sağ olun Başkanım” diye yanıt verdi.

Özdemir’in, “İnşallah güzel hizmetlere ve güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız” sözlerine Bingöl, “Hep birlikte” karşılığını verdi.

Ziyarette Abdullah Özdemir, Bingöl’e özel olarak hazırlanan bir para hediye etti.

Özdemir, hediyeyi şu sözlerle anlattı:

“Darphane'ye bir para yaptırdık. Tüm Cumhurbaşkanlarımız, Atatürk'ten Cumhurbaşkanımıza kadar rölyefleri var. Arkasında da Türkiye Yüzyılı eserlerinin rölyefleri var. Güzel bir hatıramız olsun.”

Bingöl ise hediyeyi görünce “Ooo...” diyerek teşekkür etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İ ARAYIP AĞLAMIŞ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Bingöl’ün AKP’ye geçmeden önce kendisini arayarak yaşadığı baskıları anlattığını ve ağladığını açıkladı.

Özel, “Ben Tuzla Belediye Başkanı’nın bana neler diyerek ağladığını anlattığını bizzat yaşadım” dedi.

Bingöl’ün tehdit edildiğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adamı 3 aylık bebeğiyle, yeni doğum yapmış karısıyla, malıyla mülküyle bilmem nesiyle tehdit ediyorlar. Tuzla da böyle değil mi? Tuzla direkt böyle, direkt.”

Özel, Bingöl’ün AKP’ye geçmesini ise “En onurlusu her şeye rağmen ‘AK Parti’ye yanaşacağıma gider onurumla yatarım’ demekti. Bunu yapmadığı için de kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğim” sözleriyle eleştirdi.