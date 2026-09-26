Erdoğan'ın 'Kafadan sıkıntılı' dediği Yeniden Refahlı vekil AKP'ye geçecek iddiası

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in partisinden istifa ederek AKP’ye geçeceği öne sürüldü. Bekin’in, hakkındaki iddialara ilişkin TBMM’de açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, 2 sene önce Bekin için, "Kafadan sıkıntılı" demişti. Bekin de Erdoğan'ın "sokak jargonuyla" konuştuğunu söyleyip tepki yanıt vermişti.

AKP’YE GEÇECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yeniden Refah Partisi’nde yeni bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in partisinden istifa ederek AKP saflarına katılacağı konuşuluyor.

Daha önce Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da AKP’ye geçmişti. Bekin’le ilgili iddia, partideki çözülme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM İDDİASI

Bekin’in geçmişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın çalıştığı söylesen de iki sene önce aralarında atışma yaşanmıştı.

Sinan Burhan'ın haberine göre Bekin’in, Yeniden Refah Partisi içinde Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıkları zamanla gerilime dönüştü.

Bekin’in düzenleyeceği basın toplantısında eski bakan Suat Kılıç’a yönelik eleştirilerde bulunabileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Doğan Bekin, Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle gündeme gelmişti. Erdoğan, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’te konuşturulması çağrısı yapan Bekin’e tepki göstermişti.

Erdoğan, Bekin için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı diyorlar. Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Biz zaten Mahmud Abbas'ı davet ettik ama olumlu cevap vermedi”

Bekin ise Erdoğan’a şu sözlerle yanıt vermişti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamamızı çarpıtarak, nezaket sınırlarını aşarak sokak jargonuyla hakkımızda asılsız ithamlarda bulunmaya kalkışmasını yadırgadığımızı ve işgal etmekte olduğu makam ile bağdaştıramadığımızı, milletin iradesine saygı duyması gerektiğini ve kendisini nezakete davet ettiğimizi özellikle ifade etmek isteriz"

BEKİN İDDİALARA DOĞRUDAN YANIT VERMEDİ

Doğan Bekin, Sibirya dönüşünde "son günlerde hakkında çıkan haberler başta olmak üzere kamuoyunu ilgilendiren birçok konuda" TBMM’de kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Bekin, istifa ettiği iddialarını açıkça doğrulamadı ya da yalanlamadı. Söz konusu iddialar, Bekin’in 23 Eylül’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etmesinin ardından gündeme geldi.

34 BELEDİYE AKP’YE GEÇMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 63 belediye başkanlığı kazanmıştı. Ancak seçimlerin ardından bu belediyelerden 34’ü AKP’ye geçti.

Belediye geçişlerinin ardından şimdi de milletvekilleri üzerinden yeni bir siyasi hareketlilik yaşanıyor.