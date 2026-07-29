Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç bitince Türk kadar Kürt, 86 milyon kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye ve çerçeve yasaya gündeminin konuşulduğu toplantı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Terörün olumsuz etkileri büyüme, ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok alanda hissedilmiştir. Terörün Türkiye'ye faturası GSYİH 15 milyar doları, kişi başı gelirde 5 bin 800 doları buluyor. İstihdamdaki kayıp 2 buçuk milyona ulaşıyor. Ülkenin ekonomik kaybı 2,3 trilyon dolarıdır. Terörün güvenlik boyutları ile hesaplandığında 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye hedefimiz menzile ulaştığında sadece analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak, ülkemiz bu ağır ekonomik faturadan da kurtulacaktır. Kazanan 86 milyon ferdi ile tüm Türkiye olacak. İş adamı kadar işçimiz, çiftçimiz kadar turizmcimiz, yatırımcı kadar ev hanımı da kazanacak. Türk kadar Kürt de kazanacak. Artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

TBMM'nin 31 Temmuz'da tatile girmesi hedeflenmişti ancak Terörsüz Türkiye'nin 1 seneyi aşkın süredir beklediği kanuni düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 14 Ağustos'a kadar açık kalacağı öğrenildi. Hazırlıkları süren çerçeve yasanın yaklaşık 10 maddeden oluşması planlanıyor.