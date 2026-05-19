Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece ilişkin, "Ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beştepe'de gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürece değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz." dedi.

"En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 23 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
