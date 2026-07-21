Erdoğan'a suikastı 15 Temmuz'dan önce planlamışlar! 10 yıl sonra ortaya çıktı

FETÖ’nün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast hazırlıklarına 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce başladığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın katılacağı bir askerî tatbikatta saldırı düzenlenmesi planlandı. Ancak tatbikat alanındaki şüpheli hareketlilik fark edilince Erdoğan’ın programı iptal edildi.

Planın, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın 6 Ekim 1981’de askerî geçit töreni sırasında öldürülmesine benzer biçimde hazırlandığı belirtildi. Güvenlik birimlerinin yaptığı incelemelerde saldırı hazırlığının arkasında FETÖ’nün olduğu tespit edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bir güvenlik kaynağı, tatbikat alanına saldırıyı gerçekleştirecek ekiplerin yerleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Alana bir tür intihar timleri yerleştirmişlerdi. Organizasyon bu tim amacına ulaşsın ya da ulaşamasın hiçbir biçimde sağ yakalanmama üzerine kurgulanmıştı. Ordu ve istihbarat şüpheli hareketlilik sebebiyle Cumhurbaşkanı’mızı uyardı ve alçak tertip son anda engellendi. Olay sonrası ordu kademesinde bir dizi değişimler yaşandı”

UÇAĞININ HAVADA VURULMASI DA PLANLANDI

Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş da 15 Temmuz’dan yaklaşık üç ay önce Erdoğan’ın bulunduğu uçağın havada vurulmasına yönelik karar alındığını anlattı. Büyükbaş, Erdoğan’ın FETÖ’nün planlarının önündeki en büyük engel olarak görüldüğünü söyledi.

Büyükbaş, darbe girişimi öncesinde farklı suikast senaryoları hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı’mızın varlığı FETÖ tarafından en büyük engel olarak görülüyordu. Tüm planlar da onu ortadan kaldırma üzerine yapıldı. Darbe konseyi bununla ilgili senaryoyu da hazırlamıştı. Dalaman hava operasyonunun en önemli parçalarından birisi de havaalanında bekletilen yabancı bir havayolu şirketine ait uçaktı”

MARMARİSTEN KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLECEKTİ

15 Temmuz gecesi Marmaris’teki otele gönderilen FETÖ'nün suikast timlerinin amacı yalnızca Erdoğan’ı öldürmek değildi. Erdoğan’ın sağ ele geçirilmesi hâlinde Dalaman Havalimanı’nda bekletilen yabancı bir uçağa bindirilmesi planlandı.

Büyükbaş, Erdoğan’ın uçakta öldürüleceğini, ardından kamuoyuna kaçarken vurulduğu yönünde açıklama yapılacağını söyledi:

“Helikopterler otelden almayı başarsa Erdoğan o uçağa bindirilecek ve havada infaz edilecekti. Üstelik ‘Yanında kilolarca altın ve milyonlarca dolarla kaçıyordu, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak yakalandı’ yalanı ile Cumhurbaşkanı’mıza iftira atacaklardı. Tüm hazırlıklar da bu senaryoya göre yapıldı. Darbeyi öne almak zorunda kalmaları, helikopterlerden birisinin operasyona geç intikali, MİT Başkanı’mızın Genelkurmay ziyareti, halkın sokaklara dökülmesi ve Erdoğan’ın dik duruşu her şeyi değiştirdi.”

OTELDEN DAKİKALAR ÖNCE...

Millî Savunma Bakanlığı eski Siber Savunma Komutanı Büyükbaş, Erdoğan’ın suikast timleri otele ulaşmadan dakikalar önce ayrılmasının darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini söyledi.

Erdoğan’ın Dalaman’dan İstanbul’a ulaşması ve halka direniş çağrısı yapması, darbecilerin planının bozulmasında belirleyici oldu. Büyükbaş, bu gelişmelerin yalnızca Türkiye’yi değil, bölgeyi ve dünyayı da etkilediğini savundu.

DOSYALARA GİRDİ

Darbe girişiminin ardından hazırlanan dosyalarda, İsviçre merkezli Albinati Aeronautics şirketine ait bir uçağın Dalaman Havalimanı’ndaki hareketlerine de yer verildi.

Uçağın 15 Temmuz 2016 akşamında Dalaman’a indiği belirlendi. Erdoğan havalimanına gelmeden kısa süre önce uçak için acil kalkış izni istendiği, Erdoğan’ın ayrılmasının ardından ise uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Dosyalara göre uçuşla ilgili işlemler Mayıs 2016’dan itibaren ABD üzerinden başlatıldı. Uçağın iniş günü ve saati birkaç kez değiştirildi.

Uçuş listesinde Dario Paolo Mordasini, Piera Denise Walther ve Benedikt Kissling isimlerinin bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin 15 Temmuz’un ardından Göcek’e geçtiği, 16 Temmuz’un erken saatlerinde ise büyük bir yatla Atina’ya hareket ettiği öğrenildi.