Erdoğan: Türkiye'yi iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada iktidar karşıtlığı üzerinden oluşan cephe siyasetine son verilmesi gerektiğini belirtirken "Türkiye'yi iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız." dedi.

Memleketi Rize'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan partisinin Rize İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

ERDOĞAN RİZE'DE MUHALEFETE YÜKLENDİ

Erdoğan burada siyasi tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Diğer 80 ilde olduğu gibi Rize'de de bugüne kadar hep eserler, yatırımlar ve icraatlarla konuştuk. Yaptıklarımızla yetinmedik. Tam tersine hep kendimizle yarıştık. Çıtayı nasıl daha yukarıya taşırız? Nasıl daha güzele, daha iyiye erişiriz? Şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz? Bunun hesabı içerisinde olduk. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz." diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka gerçekleştirilecek, ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız.

25 sene evvel ülkemizin büyük potansiyelini nasıl harekete geçirdiysek aynı şekilde başlattığımız stratejik hamleleri de inşallah tamamlayacağız. Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişle barış ve adalet için öne atılması masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor.

Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.

Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki 'Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız.' Kardeşlerim, yeri gelir dirilir pınar oluruz, yeri gelir irkilir ırmak oluruz, yeri gelir gürler çağlayan oluruz ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz."

"TÜRKİYE'Yİ İKTİDAR KARŞITLIĞI ÜZERİNE KURULU CEPHE SİYASETİNDEN KURTARMAK ZORUNDAYIZ"

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir." dedi.

"Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki, Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz." (AA)