Erdoğan Trump'a teşekkür etti, mehter marşı eleştirilerine tepki gösterdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantıdan sonra Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünü 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ayırarak zirvenin detaylarını ve yansımalarını paylaştı.

Erdoğan, NATO Zirvesi’nin büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek, zirveye katılım oranları hakkında şu bilgileri verdi:

"7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra yüze yakın bakan, bin delege olmak üzere toplam 4 bin 800 üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak, NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katıldı."

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ELEŞTİRİLERİNE DE YANIT VERDİ

Zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden muhalefetin geçmişteki eleştirilerine göndermede bulunan Erdoğan, "NATO Zirvesi, 'iktidara gelirsek Külliye'yi yıkacağız' diyen vizyon fukaralarına, bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir" dedi.

MEHTER MARŞI ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Zirvede yer alan tarihi ve kültürel ögelerin altını çizen Erdoğan, gösterilerin dünya çapında ses getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarıyla kıyaslandığında, Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında gerekse sosyal medya mecralarında hâlen devam ettiğini görüyoruz. Mehter marşı, tören kıtasında ilk kez yer alan yeniçeriler, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisi, adlı birliklerimize verilen hediyeler, organizasyonun kusursuzluğu, Külliyemizden Millet Kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.

"ARTIK REDDİMİRAS YAPAN BİR TÜRKİYE YOK"

Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti, mazisi şanla şerefle dolu binlerce yıllık devlet silsilemizin son halkasıdır. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibarı ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kökleriyle, davullarla ve zurnalarla coşturan mehter takımımız, Osmanlı'nın en seçkin askerî birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır."