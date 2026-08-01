Erdoğan: Süreci sağduyu ve sabırla menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere ilişkin partisinin İstanbul İl Danışma Toplantısında konuştu.

MHP ile ilk günden bu yana yapıcı ve samimi bir anlayış sergilediklerini ifade eden Erdoğan, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Hazırlıkları tamamlanan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, milletin sorunlarının çözümü konusunda tüm siyasi partilerin katkısının önemli olduğunu belirterek, meselenin en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Sürecin çeşitli girişimlerle sekteye uğratılmak istenebileceğini de dile getiren Erdoğan, "Süreci istismar etmek isteyenler olacağını biliyoruz. İftira, karalama ve çarpıtma yoluyla bu süreci engellemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Aklıselimle, sağduyuyla ve sabırla hareket ederek süreci menziline ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında nihai hedefin Türkiye'nin terör engelinden kurtulması olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasını amaçladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin sorumluluğunun büyük olduğunu ancak kararlılıkla hareket edilmesi halinde hedefe ulaşılabileceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, “Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz. Sizlerden bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum” diye konuştu.