Erdoğan İsrail'in 'Sıradaki tehdit Türkiye' iddiasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bazı İsrailli yetkililerin Türkiye’yi İran’dan sonraki tehdit olarak göstermesini “hatalı bir söylem” diye nitelendirdi. Erdoğan ABD ile Türkiye ilişkileri İsrail üzerinden değerlendirmediğini söyledi:

"BİR HUSUMETİMİZ YOK"

"Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır"

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Bazı İsrailli yetkililerin Türkiye’yi İran’ın ardından “sıradaki tehdit” olarak nitelendirmesi ve İsrail’in ABD yönetimi üzerindeki etkisine ilişkin soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Türkiye-Amerika ilişkilerini üçüncü bir ülke üzerinden tarif etmiyorum. Washington'daki muhatabımız Amerika Birleşik Devletleri yönetimidir. Sayın Trump'la konuşmamız gereken bir konu olduğunda bunu kendisiyle doğrudan konuşuyoruz.”

"İÇ SİYASETLE BAĞLANTILI" DEĞERLENDİRMESİ

Erdoğan, İsrail’de Türkiye’yi tehdit olarak gösteren söylemin ülkenin iç siyaseti ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu savundu. Bu dilin bölgesel barışa katkı sağlamadığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin İsrail halkıyla bir husumeti olmadığını, itirazlarının İsrail yönetiminin politikalarına yönelik olduğunu söyledi.

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin askerî çatışmaya dönüşme ihtimali de sorulan Erdoğan, “Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz.” dedi. Erdoğan, İsrail’in Suriye’ye saldırılarının ülkenin egemenliğine zarar verdiğini belirtti.

Erdoğan, İsrail ile Yunanistan arasındaki savunma ilişkilerini ise takip ettiklerini, her ikili ilişkiyi Türkiye’ye yönelik bir tehdit olarak görmediklerini ifade etti.

MEKKE ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın İran’a veya İsrail’e karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Erdoğan, anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını belirtti.

Erdoğan, verilecek desteğin saldırıya uğrayan ülkenin talebine ve tehdidin boyutuna göre istihbarat, lojistik, mühimmat veya daha ileri askerî destek biçiminde olabileceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasinin kullanılmasını isteyen Erdoğan, her iki tarafla da temas kurabildiklerini belirtti. Erdoğan Türkiye'nin önceliğinin çatışmanın yayılmasını önlemek ve tarafları yeniden müzakereye yönlendirmek olduğunu ifade etti.

SURİYE VE PKK MESAJI

Erdoğan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararlarını önemli bir eşik olarak gördüklerini, ancak kararların sahada uygulanması ve ilgili kurumlarca teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Suriye’deki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında birleşmesini istediklerini belirtti. Erdoğan, İran’daki gelişmeler sırasında PKK/PJAK’ın girişimlerini de yakından izlediklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskine de değinen Erdoğan, Türkiye’nin taraflarla temasını sürdürdüğünü ve müzakere masasının yeniden kurulmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.