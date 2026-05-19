Erdoğan gençlerle buluştu: Hepinize parlak bir gelecek diliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle becerileriyle örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız." ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZE PARLAK BİR GELECEK DİLİYORUM"

Erdoğan, "Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek öncü mimar ve mihmandar bir neslinin temsilcileri olarak görüyorum" dedi.

"BENİ SİZ GENÇ TUTUYORSUNUZ"

Erdoğan, programlarda gençlerin sorularını da yanıtladı. Gençlerle bir araya gelmenin nasıl hissettirdiği sorusu üzerine, "Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyordum. Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum."

"Ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız" diye konuştu. (DHA)