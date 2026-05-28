'Erdoğan bugün CHP’nin başına bir kukla yerleştirdi' sözleri gündeme oturunca çılgına döndü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Kararın ardından CHP Genel Merkezi polis müdahalesine sahne oldu.

KUKLA BENZETMESİ

Butlan kararı ve polis müdahalesi dünya kamuoyunda da ses getirdi. Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki (FAZ) haberde, "Erdoğan bugün CHP’nin başına bir kukla yerleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki (FAZ) değerlendirme şöyle:

"İlk bakışta, Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nin basılması, Türkiye'nin otoriter bir sisteme doğru uzun yürüyüşünde 'sadece' bir başka adım gibi görünebilir. Ancak bu adım, Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı diğer birçok adımdan daha ağır. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün partisinin düşmanca bir şekilde ele geçirilmesinden çekinmiyor. Boyun eğen bir yargıcın yardımıyla CHP'nin başına bir kukla yerleştirdi. CHP Genel Merkezi'nin basılmasını birçok Türk bir dönüm noktası olarak görüyor. Soru şu: Bunu, oy haklarını kurtarmak için son bir uyarı olarak mı anlayacaklar, yoksa tüm çabaların artık boşuna olduğuna dair bir işaret olarak mı? Ve şimdiye kadar Erdoğan'ı destekleyenler, onu otokratik devlete giderken de takip edecek mi?"

O SÖZ ÇILDIRTTI!

Alman basınındaki "kukla" benzetmesi yandaş kanal A Haber'de gündem oldu. Melih Altınok, "Alman Devleti’nin resmi yayın organı Deutsche Welle bile 'Erdoğan bugün CHP’nin başına bir kukla yerleştirdi' diyor" şeklinde tepki gösterdi.

Sabah yazarı Bercan Tutar ise "Bazı militanlar var orada ama eskiye göre çok çok azalmış" ifadesini kullanarak gazetecileri hedef aldı.