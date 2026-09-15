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Erdoğan "Başarıyla atlatırız" demişti: AKP'li Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" şeklindeki sözlerine ilişkin konuştu. Erdoğan'ın sözlerine açıklık getiren Çelik, "Gündemimizde seçim yok" dedi.

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Erdoğan "Başarıyla atlatırız" demişti: AKP'li Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması
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AKP Sözcüsü ve Genel Başkanı Ömer Çelik, gündemlerinde erken seçim olmadığını ifade ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmaya açıklık geitrdi.

ERDOĞAN "BAŞARIYLA ATLATIRIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de kullandığı ''Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum'' ifadeleri erken seçim tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı gündemine ilişkin yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Rize'de sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.

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ÖMER ÇELİK'TEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Gündemlerinde erken seçim olmadığını vurgulayan AKP Genel Başkanı ve Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Rize'deki sözleri teşkilatçılıkla ilgiliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman teşkilatları merkeze koyar. Sayın Cumhurbaşkanımız "önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz" der onlara. Bu siyaset anlayışıyla ilgilidir. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Recep Tayyip Erdoğan AKP Ömer Çelik Erken Seçim
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