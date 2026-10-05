Erdoğan açıkladı: Ay'a gidecek araç inşa edilmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi. Erdoğan yüzde 80 yerli üretim olduğunu belirttiği Ay aracının üçü buçuk ton ağırlağında olduğunu söyledi.

AY ARACINDA TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ

Erdoğan, Türkiye’nin uzay alanında kendi uydusunu tasarlayan, üreten, test eden ve uzayda işleten ülkeler arasında yer aldığını belirtti. İMECE, Göktürk uyduları, TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 6A projelerine dikkat çeken Erdoğan, bu çalışmaların Türkiye’nin mühendislik kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Erdoğan, Ay hedefiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ay Araştırma Programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz."

"AY UZAY ARACIMIZ..."

Erdoğan, Ay uzay aracının yerlilik oranına da dikkat çekti. Aracın yaklaşık 3,5 ton ağırlığında olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır."

‘UZAY SADECE UYDULARDAN İBARET DEĞİL’

Erdoğan, Türkiye’nin uzay hedeflerinin yalnızca uydu projeleriyle sınırlı olmadığını söyledi. 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiğini hatırlatan Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşuyla da mikro yer çekimi çalışmalarında yeni bir deneyim kazanıldığını belirtti.

Erdoğan, “Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz” diyerek Türkiye’nin insanlı uzay çalışmalarında yeni görevler gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

UZAY LİMANI HEDEFİ

Erdoğan, uzayda var olmanın yalnızca uydu üretmekle mümkün olmadığını belirterek uzaya erişim kapasitesinin önemine dikkat çekti. Milli Uzay Programı’nda uzaya erişim ve uzay limanı hedefinin özel bir yer tuttuğunu söyledi.