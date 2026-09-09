Erdoğan ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Beştepe'de görüştü. Görüşmeye ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşi de katıldı. Görüşmeden bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AYNI HEYET İLE DÜN FİDAN DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü.