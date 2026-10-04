Emir'den aynı anda 3 yerde çalışan Fatma Betül Sayan'a kritik soru: Cerrahpaşa Tıp'ı nasıl bitirdi?

Fon skandalı ile ismi günlerdir gündemden düşmeyen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, bu kez de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oluşu ile anıldı.

Sayan Kaya, ilk olarak Bilkent Üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

AKP'li Sayan Kaya, mezuniyetini paylaşırken "Katılabildiğim ilk mezuniyetim" notunu düşmüş sınıf arkadaşları ile fotoğraflar eklemişti.

Ancak iddialara göre eski bakan o sırada hem AKP yöneticisi hem Başbakan danışmanı hem de İBB çalışanı olarak görünüyor. Buna ek olarak da İBB'ye bağlı İSBAK'ın ABD'de eğitim görmesi için bursiyeri olmuş.

İSBAK A.Ş. tarafından burs bedeli, okul ve diğer eğitim giderleri kapsamında Sayan Kaya’ya toplam 85 bin 791 dolar ve ayrıca 20 bin 289 TL ödeme yapıldığı belirtilmişti.

Sayan Kaya’nın 2015 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili adayı olmak için istifa edene kadar İBB’deki görevinin devam ettiği, ABD’deki eğitimi sırasında da maaşını almayı sürdürdüğü iddia edilmişti.

YASAL ZORUNLULUK OLAN MECBURİ HİZMETİ YAPMAMIŞ!

YENİ Partili Murat Emir, Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönem bu kadar yoğun bir çalışma hayatının da olmasının olağan akışa aykırı olduğuna işaret etti. Sosyal medyadan Fatma Betül Sayan'a seslenen Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

"AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya bizleri eğitim hayatı konusunda aydınlatmak ister mi?

Bir insan aynı tarihlerde hem ABD’de İSBAK bursiyeri hem AKP yöneticisi hem Başbakan danışmanı hem de İBB’den maaşlı çalışan olup aynı anda Cerrahpaşa Tıp gibi ağır bir fakülteyi nasıl bitirebilir?

Üstelik ortada yasal zorunluluk olan mecburi hizmet bile yok.

Tıp eğitimi part-time yapılamaz!

Kendisi gelsin Meclis'e ve diplomayı nasıl aldığını izah etsin."