EMEP lideri Aslan'dan Bakan Gürlek’e Sivas Katliamı tepkisi: 'Failler belli, neyi bekliyorsunuz?'

Antalya'da Alevi dernekleri ve Antalya Demokrasi Güçleri, Sivas’taki Madımak katliamının 33. yılı vesilesiyle bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen yürüyüşün ardından kitle, Abdal Osman Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Anma programına katılan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Adalet Bakanı Akın Gürlek 'Faili meçhul davaların peşine düşeceğiz' diyor. Bakan’a soruyoruz, Sivas Katliamı’nın failleri belli, neyi bekliyorsunuz?" dedi.

"33 YILDIR MİLYONLARIN ADALET TALEBİ KARŞILANMADI"

Sivas Katliamı'nın üzerinden geçen zamana rağmen adaletin yerini bulmadığını belirten EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, davanın hukuki sürecine dikkat çekti. Aslan, "33 yıldır milyonların adalet talepleri karşılanmadı. Sivas’ın katilleri belli, bu katliamı tertipleyenler belli ancak bu dava yıllarca AYM’de bekletildi" ifadelerini kullandı.

"SİVAS, ANKARA GARI VE SURUÇ'UN FAİLLERİ BELLİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına atıfta bulunarak sorular yönelten Seyit Aslan, geçmişteki diğer katliam davalarını da hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek 'Faili meçhul davaların peşine düşeceğiz' diyor. Bakan’a soruyoruz, Sivas Katliamı’nın failleri belli, neyi bekliyorsunuz? Ankara Gar Katliamı’nın failleri belli, neyi bekliyorsunuz? Suruç’ta, Diyarbakır’da katliam yapanlar belli, neyi bekliyorsunuz?"

"GERÇEK ADALET İÇİN HALKIN BİRLEŞİK MÜCADELESİNE İHTİYAÇ VAR"

Katliamların faillerinin devletin çeşitli kademelerinde yuvalandıklarını ileri süren EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Emniyetinden saraya kadar uzanıyor. Gerçek adalet, özgürlük, barış ve eşitlik için halkın birleşik mücadelesine ihtiyaç var. Bu ülkede adaleti sağlayacak olan işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençlerdir; ayrımcılığa uğrayan Kürtlerdir, Alevilerdir. Bizler birleşirsek, yan yana gelirsek, milyonlar olursak adalet, özgürlük ve barış gelecektir" (ANKA)