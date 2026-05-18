Ekrem İmamoğlu'nun avukatından çarpıcı açıklamalar: Davalar nasıl sonuçlanır?

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla açılan ve aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu dava sürüyor. “Casusluk” davasının duruşmaları ise geçen hafta başladı.

İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, davalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan avukat Demir, bu davaların “sürdürülebilir” olmadığını savundu.

'SÜRECİ BİTİRMEK İÇİN KULLANILACAK'

Hasan Fehmi Demir, İmamoğlu’na ve CHP’ye yönelik davaların iktidar tarafından İmralı sürecini bitirmeye yönelik enstrümanlar olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Hasan Fehmi Demir, itirafçı Hüseyin Gün ve mahkemeye sunulan "yetki belgesi" hakkında şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu ile hayatında bir kez, 2019 Haziran seçimlerini kazandıktan sonra on dakikalık makamdaki tebrik ziyaretinde, ikinci kez mahkemede karşılaşan Hüseyin Gün, nasıl oluyor da 2014 yılında kurulduğu iddia edilen sözde çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticisi oluyor? Daha da önemlisi – Gün’ün mahkemeye sunduğu “yetki belgesi” gerçek ise ve bu tür yetkilendirmelerde devletin istihbarat örgütlerinin titiz araştırma yaptığı bilindiğine göre– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nasıl oluyor da bir suç örgütü yöneticisini ilişkilerinin yönetilmesi ve tanıtımı için tam olarak yetkilendirebiliyor?"

'SUÇ OLUŞTURACAK BİR FİİL YOK'

Casusluk suçlamasına ilişkin konuşan Demir, "İddianamede casusluk suçunun zorunlu unsurları, devlet sırrını oluşturan belgelerin neler olduğu, nereden, kim tarafından temin edildiği, hangi devlet yararına kullanıldığı belirtilmemektedir. İddianamede suçu oluşturabilecek herhangi bir fiil de ortaya konulmamıştır" dedi.

'ÖNEMİ BULUNMAMAKTA'

Demir, bu davada Hüseyin Gün'ün İmamoğlu'nu suçlayan bir beyanı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Hüseyin Gün’ün Sayın İmamoğlu ve diğer kişileri suçlayan hiçbir beyanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla şahsın söylediklerinin yalan ya da doğru olmasının veya devleti yönetenlerin bu beyanları yalanlamasının Sayın İmamoğlu ve birlikte yargılandıkları arkadaşlarının hukuki durumları bakımından hiçbir önemi bulunmamaktadır."

DAVALAR NASIL BİTER?

Avukat Demir, davalara ilişkin, "Casusluk beraatle sonuçlanır, İBB davası ise 2008’lerdeki davalara benzer bir torba davaya döner, hiçbir zaman sonuçlanmaz" yorumunda bulundu.

Demir şöyle konuştu:

"Casusluk olarak adlandırılan davanın pek tabii ki kesin olarak beraatla sonuçlanacağını düşünüyorum. O beklenti içerisindeyim ama siyasal ortama bağlı olarak hemen de bitebilir, uzayabilir de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin davanın ise 2008’lerden itibaren açılan davalarda olduğu gibi bir torba davaya dönüşeceği ve daha birçok davayla birleştirileceğini sanıyorum. Hiçbir zaman sonuçlanmayan, sonuçlanmasına olanaklı olmayan bir davaya dönüşecektir. Zaten toplamda 402 sanıkla açılan bir iddianame ve buna eklemeler yapılıyor. Böyle bir davanın sonuçlanabileceğine çok da inanmıyorum."