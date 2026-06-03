Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere çağrı: 'Kendi özgürlük destanınız olacak'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından gençlere yönelik bir video paylaşıldı. Paylaşımda, gençlerin kendi iradelerine ve özgür düşüncelerine vurgu yapılan mesajlara yer verildi.

Paylaşılan videoya eklenen notta gençlerin hür iradesine ve ülkenin geleceğindeki rollerine vurgu yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sevgili gençler, zaman bir kurtarıcı bekleme zamanı değildir. Sizin hür fikriniz, hür vicdanınız sizin için en doğru rehberdir. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını kurmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Sonunda hem kendi geleceğinizi kurtaracak hem de sizden sonrakilere gururla anlatacağınız bir özgürlük destanınız olacak.