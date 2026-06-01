Ekrem İmamoğlu'ndan 'demokrasi' mesajı: Kararlılıkla yürüme zamanı

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

İBB davasının 42. celsesi devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yapılan açıklamada, "Onlar korkun istiyor, susun istiyor, rıza gösterin, demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçin istiyor. Ama şimdi teslim olma değil; umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır" denildi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Aziz milletim,

Siz darbeciyi de, yalancıyı da, fırsatçıyı da, korkakları da çok iyi tanırsınız.

Onları gözlerinden tanırsınız. Sözlerinden tanırsınız. Davranışlarından tanırsınız.

Ve en önemlisi, sandıktan kaçışlarından tanırsınız.

Onlar korkun istiyor, susun istiyor, rıza gösterin, demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçin istiyor.

Ama şimdi teslim olma değil; umutla, cesaretle, azimle ve kararlılıkla yürüme zamanıdır.

Güçlü olan sizsiniz, asıl olan sizin iradeniz.

Gelecek sizin ellerinizde.

Rehberimiz millettir."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik davalar kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alındı.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturmanın iddianamesi aylar sonra hazırlandı.

İddianame 25 Kasım’da İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İBB soruşturması davasının ilk duruşması 9 Mart 2026'da başladı.

İmamoğlu duruşmalarda, hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek tüm suçlamaları reddetti.