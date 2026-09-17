Efkan Ala: Terörsüz Türkiye başından beri öngördüğümüz şekilde

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ala, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesindeki alt kurulların çalışmalarına başladığını söyledi.

“Alt kurullar alanda çalışıyor”

NTV’nin haberine göre Ala, kurulun oluşturulduğunu ve dört alt kurulun çalışmalarına başladığını belirterek, sahada tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ala, “Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor” dedi.

Sürecin pozitif bir atmosferde ilerlediğini savunan Ala, ilgili kurumlar ve komşu ülkelerle yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ala, şu aşamada olumsuz bir durum yaşanmadığını belirterek sürecin adımlarının, süresinin ve sırasının dikkatle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Provokasyon riskine de değinen Ala, sürecin yönünün değiştirilmemesi için dikkatli hareket ettiklerini söyledi.

Ala, herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu belirterek, sürece desteğin yüzde 80-85’in üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Ala ayrıca yeni yasama döneminde TBMM’de bir izleme komisyonu kurulacağını hatırlattı.

ÖCALAN KOMİSYONDA YER ALACAK

Çözüm süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa doğrultusunda oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bünyesinde dört alt komisyon kurulmuştu. Bunlar arasında “Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu” da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan’ın söz konusu alt komisyonda görev alacağını açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen hafta yaptığı açıklamada, kurullar çalışmaya başladıktan ve Öcalan bu kurullarda görev aldıktan sonra sürecin yeni bir aşamaya geçeceğini söylemişti.