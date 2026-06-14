Edirne'de madencilere ateş açıldı! Siyasilerden tepki: Karşılaştıkları muamele Saray rejiminin ayıbıdır

Edirne'de Özşen Maden işçilerinin hakları için başlattıkları eylemin 26'ncı gününde, madencilere ve yakınlarına silahla ateş açıldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, iki farklı silahla üç el ateş açılan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Haklarını alabilmek için kendilerini yerin bin 200 metre altına kapatarak açlık grevine başlayan madencilerin karşılaştığı bu duruma siyasilerden tepki geldi.

"KİMSE EMEĞİN ONURUNU KORKUYLA TESLİM ALAMAZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Özşen Maden işçileri günlerdir yerin altında; açlık grevinde, karanlığın içinde seslerini duyurmaya çalışıyor. Direnişlerinin 26. gününde, açlık grevinin 2. gününde olan onurlu madenci kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. İşçilerin sesini baskıyla ve gözdağıyla susturmaya çalışanlara sesleniyoruz: Yerin metrelerce altında yükselen bu ses, yalnızca madencinin değil; emeğiyle yaşayan herkesin sesidir. Kimse hakkını isteyen işçiyi çaresizliğe mahkûm edemez. Kimse emeğin onurunu korkuyla teslim alamaz. Özşen Maden işçilerinin talepleri karşılanmalı, hakları eksiksiz ödenmelidir. İşçilerin ve ailelerinin güvenliği sağlanmalı, bu haksızlık derhal son bulmalıdır."

Özşen Maden işçileri günlerdir yerin altında; açlık grevinde, karanlığın içinde seslerini duyurmaya çalışıyor. Direnişlerinin 26. gününde, açlık grevinin 2. gününde olan onurlu madenci kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız.



İşçilerin sesini baskıyla ve gözdağıyla susturmaya… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) June 14, 2026

"MADENCİLERİN KARŞILAŞTIĞI MUAMELE SARAY REJİMİNİN AYIBIDIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise iktidara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Edirne Uzunköprü'deki madencilerimiz, yerin altında hak mücadelesinde. "Terleri kurumadan haklarının teslim edilmesi" gerekirken karşılaştıkları muamele Saray rejiminin ayıbıdır. Toprak altında vurdukları her kazma ile hak ettikleri helal kazançlarının peşindeler. Milletvekillerimizle takipçisi olacağız."