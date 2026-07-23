Duruşmaya sayılı günler kala yeniden Kocaeli'ye gönderilmişti: Necati Özkan'dan nakile tepki

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden yeniden Kandıra Cezaevi'ne sevk edilen Necati Özkan, peş peşe yapılan nakillere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özkan, sevklerin aile ve avukat görüşlerini zorlaştırdığını belirterek, "Bu eziyetin hukukta yeri yok. Peki insan vicdanında yeri var mı?" ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Necati Özkan'ın da aralarında olduğu bazı İBB tutuklularının farklı cezaevlerine sevk edilmesine karar verilmişti. Özkan'ın, 17 Ağustos'ta Silivri'de görülecek davanın ikinci celsesinden önce yeniden Silivri'ye getirileceği belirtilmişti.

"BU EZİYETİN HUKUKTA YERİ YOK"

Yaşanan sevk sürecinin ardından Necati Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sık sık cezaevi değiştirilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Cezaevi’nden Kandıra Cezaevi’ne, oradan tekrar Silivri’ye, şimdi de yeniden Kandıra’ya…

Üstelik 17 Ağustos’ta Silivri’de başlayacak duruşmalar nedeniyle benzer bir nakil sürecinin tekrar yaşanmasını bekliyoruz.

Her seferinde, kişisel eşyaların kısa sürede toplanması, güvenlik ve kabul işlemleri, ring aracıyla yapılan uzun yolculuklar, cezaevine giriş prosedürleri ve ardından yeni hücrenize alışmaya çalışma…

Aile ve avukat görüşlerini zorlaştırmak, eziyet etmek ve yıldırmaya çalışmaktan başka hiçbir amacı olmayan, tamamen keyfi bir uygulama...

Sadece 25 gün için ailelere, avukatlara haber verilmeden yapılan bu nakil işlemlerinin, bu eziyetin hukukta yeri yok. Peki insan vicdanında yeri var mı?"