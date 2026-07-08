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Dünya basını NATO Zirvesi'nde Ankara kedilerine hayran kaldı!

Ankara'daki 36. NATO Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedisi "Lokum" ve yavrusu "Akkız"a yoğun ilgi gösterdi. Sevimli kedi yavrusu gazetecilerin ilgi odağı oldu.

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Dünya basını NATO Zirvesi'nde Ankara kedilerine hayran kaldı!

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kendileri için hazırlanan alanda Ankara kedilerine yoğun ilgi gösterdi.

Dünya basını NATO Zirvesi'nde Ankara kedilerine hayran kaldı! - Resim : 1

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi; dünyanın dört bir yanından gelen muhabir, foto muhabir, kameraman, dijital medya ve uluslararası yayın kuruluşu temsilcilerini ağırlıyor.

Basın mensupları, kendileri için kurulan çalışma alanlarındaki ekranlardan zirveye ilişkin anlık gelişmeleri saniye saniye takip ediyor.

Dünya basını NATO Zirvesi'nde Ankara kedilerine hayran kaldı! - Resim : 2

ANKARA KEDİLERİ "LOKUM" VE "AKKIZ" İLGİ ODAĞI OLDU

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedisi "Lokum" ile yavrusu "Akkız" yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu alana götürüldü. Uzun beyaz tüyleri, renkli gözleri ve sevimli tavırlarıyla dikkat çeken kedi yavrusu, kısa sürede gazetecilerin neşe kaynağı oldu.

Çok sayıda yabancı ve yerli basın mensubu, çalışmaya kısa bir ara verip sevimli kedilerle fotoğraf çektirdi.

Dünya basını NATO Zirvesi'nde Ankara kedilerine hayran kaldı! - Resim : 3

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MİSAFİRLERE GELENEKSEL TÜRK LEZZETLERİ DE İKRAM EDİLDİ

Zirveyi takip eden gazeteciler için Medya Merkezi'nin ikram bölümünde özel hazırlıklar da yapıldı. Türkiye'nin farklı yörelerine özgü yemekler ve geleneksel tatlılar basın mensuplarına servis edildi. Ayrıca, ustaların geleneksel yöntemlerle hazırladığı kesme Maraş dondurması da merkezde görev yapan gazetecilere ikram edilen lezzetler arasında yer aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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