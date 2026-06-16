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DMM'den 'NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerine izin' iddialarına açıklama

DMM, Ankara'daki NATO Zirvesi boyunca sağlık çalışanlarının idari izinli olacağı iddialarını yalanladı.

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DMM'den 'NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerine izin' iddialarına açıklama
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Dezanformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına” dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den 'NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerine izin' iddialarına açıklama - Resim : 1

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"SAĞLIK VE GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Valiliği tarafından ilan edilen zirve tedbirlerine atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına’ dair iddialar doğru değildir. Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri’nde de açıkça belirtildiği üzere; Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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