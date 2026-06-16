DMM'den 'NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerine izin' iddialarına açıklama

Dezanformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına” dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

"SAĞLIK VE GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Valiliği tarafından ilan edilen zirve tedbirlerine atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi: