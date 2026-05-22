Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Marco Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsveç'te bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Mayıs Cuma günü İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Basın mensuplarına birlikte poz veren tarafların gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
