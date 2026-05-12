Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AKP yolcusu

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündemde geniş yer edinirken, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AKP rozeti takacağı öne sürüldü.

BURCU KÖKSAL VE VEYSEL TOPÇU AKP YOLCUSU

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal ile CHP'li 7 belediye meclis üyesinin de AKP'ye geçeceğini yazdı.

Saymaz ayrıca 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Dirne Belediye Başkanı seçilen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da iktidar partisi saflarına katılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saymaz, şu ifadelere yer verdi:

"Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, yedi belediye meclis üyesi ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte yarın AK Parti’ye katılıyor."

AKP DÖNEMİNDEN KALAN BORÇLARI İFŞA ETMİŞTİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde %48,48 oranında oy alan Topçu, seçilir seçilmez AKP döneminden kalan borçları belediye binasına astığı pankart ile ifşa etmişti.

Dinar Belediyesi AKP'den kalan borçlar

Pankartta; belediyenin vergi borçları, işçi SSK primleri, esnafa ödenmeyen borçlar ile personel maaşları gibi borçlar yer almıştı. Belediye kasasındaki toplam varlık 642 bin TL olarak görülürken borcun 125 milyon TL olması tepkilere yol açmıştı.

MAKAM ODASINA ERDOĞAN FOTOĞRAFI ASMIŞTI

Öte yandan salı günü AKP rozeti takması beklenilen Topçu'nun makam odasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırması da geniş yankı uyandırmıştı.