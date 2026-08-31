Devlet Bahçeli'den Leyla Zana'ya taziye telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın eşi Leyla Zana'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
BAHÇELİ'DEN LEYLA ZANA'YA TAZİYE MESAJI
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mehdi Zana, cumartesi günü Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zana'nın cenazesi, dün Diyarbakır'daki Yenişehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.
Rûdaw'ın aktardığı bilgilere göre MHP Lideri Devlet Bahçeli, eski milletvekili Leyla Zana'yı arayarak taziyelerini iletti.
ERDOĞAN DA TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da pazar günü Leyla Zana'yı arayarak başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi