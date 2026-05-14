Destici'den ortağı AKP'ye ikramiye tepkisi: Neden enflasyon oranında artırılmıyor?

Cumhur İttifakı bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifak ortağı AKP'nin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 bandından 26'ya yükselttiğini belirten Destici; artan enflasyondan en fazla dar gelirlinin etkilendiğine dikkat çekti.

CUMHUR ORTAĞINDAN AKP'YE PEŞ PEŞE ÇAĞRI

"Enflasyon düşmüyor. Ya da çok milim milim düşüyor. O düşmeyince ne oluyor? Gıda fiyatı keşke enflasyon oranında kalsa. Onun çok daha üzerinde artıyor. İşte az önce bahsettik, akaryakıta gelen fiyatlar bir gün iniyor, bir gün çıkıyor. Mobil eşel sistemi." diyen Destici, Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bunlar bütün piyasayı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yani çünkü bizim ekonomimiz kırılgan. Bizim ekonomimizin kırılgan olmasının iki sebebi var. Birisi dış ticaretten oluşan cari açık, bir diğeri de bütçe açığı. Bir de bunun üzerine yüksek faiz eklenince tabii burada en çok mağduriyeti kim yaşıyor? Geliri düşük olan dezavantajlı kesimler yaşıyor."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

"NEDEN ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMIYOR?"

"Bunlar kim? Bunlar tek maaşlı, düşük maaş alan, 20 bin lira maaş alan emeklilerimiz. Bunlar kim? Tek maaşlı, evde tek kişinin çalıştığı, evi kira olan asgari ücretlilerimiz. Kırsalda yaşayıp sadece 15-20 dönüm toprağı olan çiftçilerimiz. Şehirlerde yaşayıp kasabalarda, ilçelerde, kentlerde küçük küçük dükkânları olan esnaflarımız. Bunlar büyük sıkıntı yaşıyorlar. O zaman bizim gözetmemiz gereken de bunlar." şeklinde konuşan Destici, emekli ikramiyelerinin enflasyonla aynı oranda olması gerektiğini şöyle vurguladı:

"Biz onun için Büyük Birlik Partisi olarak ısrarla, ısrarla konuşuyoruz. Diyoruz ki emeklilerimize 2023 Temmuz'unda yapılan haksızlık ortadan kaldırılsın. Üçte ikiydi çalışanla çalışmayanın dengesi. Bugün üçte bire düşmüş vaziyette. 11’e 7 bin 500 idi 2023 Ocağında, bugün 60’a 20. Bunu kabullenmek mümkün değil. Artı, bir de emekli ikramiyeleri. Buradan açıkça soruyoruz: Neden enflasyon oranında artırılmıyor? Enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu."

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Destici ekonomiye yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Hadi Ramazan ayında artırılmadı, 4 bin lira verildi. Şimdi önümüz Kurban. Yani en azından vatandaşımızın, emeklimizin kurban kesmesine yardımcı olacak. Yani kurban almasına. Bu parayla evet, kurban alınmaz, biz de biliyoruz. Ama en azından bir kısmını da üstüne kendisi koyarak kurbanını alıp evini şenlendirebilecek. Kaç lira yapıyor peki bu? 15 milyon emeklimize 6 bin lira artı verdiğimizde kaç lira yapıyor? 90 milyar yapıyor. 90 milyar ne? 2 milyar dolar. Yani 16 milyonu 3 ile çarpsanız bir aileyi. Hadi 2 ile çarpın. Evde bir kısmında da emekli var deyin. 32 milyon insanı sevindireceksiniz. Mutlu edeceksiniz.

Ben onun için bunun bir kere daha düşünülmesini, bayram öncesi yapılacak son kabine toplantısında emekli ikramiyesinin 10 bin lira olarak açıklanmasını ve verilmesini teklif ettiğimizi, arzu ettiğimizi ifade ediyorum. Sebeplerini de buradan açıkladım. Hamaset yapmıyorum. Sebeplerini açıkladım. Enflasyona göre zaten olması gereken rakam buydu. Kurban Bayramı, kurban kesilecek. Dolayısıyla bunun verilmesini arzu ediyoruz."

DESTİCİ'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Asgari ücrete de ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan BBP Lideri Destici, son olarak şunları söyledi: