Dervişoğlu'ndan iktidara sert çıkış: "Milletin feryadını duyan yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün düzenlenen "Bayrak Mitingi'nde; "Milletin feryadını duyan yok. Meselelerini de çözen yok. Sanki Türkiye'nin tek derdi siyasetin kendi içindeki hesaplarmış gibi günlerce, haftalarca aynı yapay gündemler aynı ekranlara kazınıyor." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingin başlangıcında İstiklal Marşı okunurken sahnede bulunan Türk bayrağını göndere çekti. Dervişoğlu konuşmasında, Türkiye'de yapay gündemler oluşturulduğunu, asıl problemlerin konuşulmadığını belirtti.

"MİLLETİN FERYADINI DUYAN YOK''

A Milli Takım maçları izlenirken dahi ayrışmanın söz konusu olduğunu savunan Dervişoğlu, "Milletin feryadını duyan yok. Meselelerini de çözen yok. Sanki Türkiye'nin tek derdi siyasetin kendi içindeki hesaplarmış gibi günlerce, haftalarca aynı yapay gündemler aynı ekranlara kazınıyor." değerlendirmesini yaptı.

KADİR İNANIR'I ANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptığı konuşmada dün hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'da andı. İnanır'ın vefatını hatırlatarak Allah'tan rahmet diledi ve "Cenabı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir ağabey." diye konuştu. Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik de eleştirilerini paylaşarak, şöyle devam etti

''HUKUK BİR HATIRA DEĞİLDİR''

"Türkiye ne kadar hukuk devletiyse ancak o kadar terörsüzdür. Türkiye ne kadar cumhuriyet ise ancak o kadar güçlüdür. Türkiye ne kadar adil ise ancak o kadar bir ve bütündür. Müdafa-i Hukuk bir hatıra değildir. Cumhuriyeti var eden yüce bir ruhun adıdır Müdafaa-i Hukuk. Bugün Tandoğan'da yaptığımız da budur, Müdafaa-i Hukuktur, Müdafaa-i Millettir, Cumhuriyettir. Bizim anayasamız budur, hiç kimse değiştiremeyecektir. Biz onu bırakın değiştireni, değiştirmeyi teklif edeni dahi tarihten sileriz."

(AA-ANKA)