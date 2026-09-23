Dervişoğlu'ndan AKP'ye fon skandalı çağrısı! "Kaç milyar dolar kaybedildi? Bize muhasebe yaptırmasınlar"

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, fon skandalında yatırımcıların kaybının yanı sıra kimlerin kazanç sağladığının da açıklanmasını istedi. Meclis’te eşit temsilli komisyon çağrısı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun konuğu olduğu yayında Tera ve Pusula’nın adının geçtiği fon skandalına ilişkin konuştu. İktidarın borsadaki spekülasyon iddialarını aylar öncesinden bildiğini savunan Dervişoğlu, neden önlem alınmadığının araştırılmasını istedi.

"BİZE MUHASEBECİLİK YAPTIRMASINLAR! KAÇ MİLYAR KAYBETTİK?"

Dervişoğlu, borsadaki spekülasyon iddialarını daha önce Meclis’te ve mitinglerde dile getirdiklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı’nın da yaklaşık 9-10 ay önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda borsada spekülasyon olduğunu kabul ettiğini ileri sürdü. Buna rağmen tedbir alınmadığını savundu.

Yalnızca kaybın büyüklüğüne odaklanılmasına tepki gösteren Dervişoğlu, “Bakın bize bu işin muhasebesini yaptırıyorlar. Yani kaç milyar dolar kaybettik, kaç bin işte kişi bundan mağdur oldu.” dedi. Asıl açıklanması gerekenin fonlardan kimlerin yararlandığı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"BUNUN UCU NEREYE GİDİYOR"

“Hiç boş yere muhalefete, medyaya işte muhasebecilik yaptırmasınlar. Bu fonlardan kim beslendi? Kimler beslendi? Bunun ucu nereye gidiyor? Bunun neresinde siyasetçiler var?”

Dervişoğlu, devlet kurumlarında üst düzey görev yapan kişilerin ve yakınlarının fonlarla ilişkisi olup olmadığının da ortaya çıkarılmasını istedi. Denetim görevini yerine getirmeyenlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İŞLEM VERİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Muhalefetin elinde yatırımcı ve işlem verileri bulunmadığını belirten Dervişoğlu, kimlerin hangi hisseleri ne zaman aldığı ve fonlardan nasıl yararlandığı açıklanırsa kapsamlı bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi. Dervişoğlu enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen yurttaşların borsa ve fonlara yöneldiğini hatırlattı. Dervişoğlu borsada 7 milyon küçük yatırımcı bulunduğunu söyleyerek iddiaların geniş bir kesimi ilgilendirdiğini vurguladı.

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin daha önce Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istediğini, ancak taleplerinin iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini belirtti. Yeni komisyonun Meclis açılır açılmaz kurulması çağrısını yaptı:

“Bütün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin eşit sayıda üye verdiği bir komisyon kurulmalı ki adil bir biçimde çalışsın bu komisyon.”

Dervişoğlu’na göre iktidarın çoğunlukta olduğu bir komisyon görevini gerektiği gibi yapamaz. Meclis’in hükûmete karşı gensoru verme yetkisinin bulunmamasını da eleştiren Dervişoğlu, fon skandalında hem doğrudan rolü bulunanların hem de denetim sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu'nun konuşması şöyle:

"Biz bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hem işte gerçekleştirmiş olduğumuz mitinglerde yapılması icap eden açıklamaları yaptık. Borsada spekülasyon olduğunu, birtakım fonların oluşturulduğunu, buna bağlı olarak ifade ettiğiniz ve çerçevesini belirlediğiniz gibi Türkiye'nin büyük soygunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade ettik.

Kasım ayıydı zannediyorum bütçe görüşmeleri konuşulurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız borsada spekülasyon olduğunu orada kabul etmişti.

Onun üzerinden 9-10 aylık bir zaman geçti. Fakat bu zamana kadar hiçbir adım atılmadı. Yani Türkiye'yi yönetenler borsada spekülasyon olduğunu bu skandal ortaya çıkmadan çok önce biliyorlardı. Ama herhangi bir tedbir geliştirilmedi.

Tedbir alınmayışının sebebinin aslında üzerinde durmak lazım. Şimdi söylüyorlar 'ucu nereye giderse gitsin' falan takip edilmesi gerekiyormuş.

Yani ucunun gittiği yeri bilmemek mümkün değil. Bakın bize bu işin muhasebesini yaptırıyorlar. Yani kaç milyar dolar kaybettik, kaç bin işte kişi bundan mağdur oldu... Oysa bu fonlar kurulurken, fonların dışarıya kapalı olduğu dönemde içeride fonu büyüten, o fondan beslenen, hisse senetleri üzerinden haricen spekülasyon yapan bir sürü insan aleni bir biçimde ortadayken, görünen ve anlaşılan odur ki devlet büyük bir ihmal göstererek meseleye zamanında el koymamıştır.

Sizle benim aramdaki işte birkaç bin liralık para alışverişini takip eden devlet, borsadaki bu soygunu ıskalamıştır. Yani böyle bir şey ıskalanmıştır diye de anlatılmaz aslına bakarsanız. Bunun arkasındaki maksadın, bundan kimlerin hangi menfaatleri temin ettiğinin çok net bir biçimde ortaya konulması lazım.

Ayrıca bunlardan hiçbir tanesi de sır değil. Hangi kişi hangi fondan nasıl yararlandı, hangi hisse senedini ederinin üzerinde değerlendirmek suretiyle manipülasyonlarla bu kabil spekülatif işlerin yaşama geçirilmesine katkı sağladı... Bunların tamamının tespiti mümkün. Ama şimdi bakıyoruz konuyla ilgili 5 tutuklama varmış. Bu hırsızlığı, bu yolsuzluğu, cumhuriyet tarihinin kamu gözetimindeki en büyük soygununun kamuoyuyla buluşturulmasını temin eden kişiler tutuklanmış, 14 kişi. 5 tane suçlu var, bu 5 suçluyu ifşa eden ya da bu soygunu ifşa eden haricen 16 tutuklu var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin geldiği yeri de gösteriyor, adalet açısından hangi noktaya geldiğini de gösteriyor.

Hiç boş yere muhalefete, medyaya işte muhasebecilik yaptırmasınlar. Bu fonlardan kim beslendi? Kimler beslendi? Bunun ucu nereye gidiyor? Bunun neresinde siyasetçiler var? Bunun neresinde devlet kurumlarında üst düzey görev yapanlar ve onların yakınları var? Net bir biçimde ortaya koysunlar, 'takke düşsün ve kel görünsün' diyelim. Hiç saklanacak bir şey de değil, yani saklanamaz da. Son derece somut bir biçimde ortada aslındaki mesele. 'Efendim bundan bizim haberimiz yoktu' diyebilme şansına da sahip değiller. Bu kurumlarda, denetleyici kurumlarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nda, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'nda, başka kurumlarda vazifelendirilmiş insanlar tek imzayla atanmış insanlar. E şimdi buralarda hem denetimi yapabilecek hem soygunu, vurgunu dediğim gibi cumhuriyet tarihinin kamu gözetiminde yapılan en büyük soygununu görmezden gelenler kimler ise onların da isimlerinin açık bir biçimde ortaya çıkarılması lazım. Bu sır kalabilecek bir durumda değildir bu.

Ama biz hep bunu yapıyoruz. İşte felaketle karşı karşıya kalıyoruz. Rakamlar da artık enteresan oldu. Yani milyar dolar derken, böyle o kadar rahat söyleniyor ki..."



Yani vatandaş bir de enflasyon karşısında eziliyor. Parasının değerini koruyabilmek adına da bu kabil araçlardan yararlanıyor; borsa gibi, fon gibi araçlardan yararlanıyor. Bundan özellikle borsada 7 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor, 7 milyon küçük yatırımcı var. Yani oralarda 10-15 kişi ya da 20-25 kişi uzantılarıyla birlikte işte birkaç yüz kişi bunu yaparken milyonlarca insanın da hakkı, hukuku gasp ediliyor.

Ondan sonra da çıkıyoruz biz diyoruz ki 'ucu nereye varacağı yere kadar varsın'. Ucunun dayanacağı yer belli aslına bakarsanız. Bu kurullarda ehil kişiler görevlendirilmiyor, partizanlık yapılıyor, nepotizm uygulanıyor. Ehil insanlar yerine partizan kişiler ve kişilikler birtakım makamları işgal ediyor. Sonra da onlara bu makamları atayan kişiler 'ucu nereye varırsa varsın' diyerek başlattıkları bir soruşturmadan dem vuruyorlar. Ben sebep olanların da hesap vermesinin gerekli olduğu kanaatini taşıyorum.

Kim bu kadar Rahat soygun yapılamaz dünyanın hiçbir ülkesinde. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Yüksek Askerî Şûra'da Cumhurbaşkanı atama yapıyor, yaptığı atamaların sonucunda atadığı kişiler darbeye teşebbüs ediyor. Borsada, Sermaye Piyasası Kurulu'nda atama yapıyor; onlar yolsuzluğa karışıyor. Efendim, işte Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu'na —geçmiş dönemdeki adıyla söylüyorum o dönemi kapsasın diye— onlar darbe teşebbüsünün önünü açabilecek kumpas davaları açıyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanının özellikle bu sistem yaşama geçtiği andan itibaren atmış olduğu adımlar, atmış olduğu imzalar, yapmış olduğu atamalar hep kendisinin sorgulanmasına vesile olabilecek nitelikte. Demek istiyorum ki aslında kişiyi ve kafayı değiştirmek lazım Türkiye'de sorunların çözülebilmesi için.

Elimizde veri yok efendim. Yani şu anda isimleri bilsek, kimin hangi zamanda ne kadar hisse senedi aldığını bilsek, fondan nasıl yararlandığını bilsek, ne kadar yatırım yapmış, karşılığında ne almış bilsek bununla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunabiliriz.



O hissiyat hepimizde var. Çünkü böyle bir güvensizlik ortamını bu ülkeye yönetenler getirdi. Yani hem kendilerine güvenilmiyor hem de insanlar birbirine güvenemiyor. Şimdi muhalefet bu konuyla ilgili ne yapacak? Devlet verileri önümüze açacak. Biz kişilere bakacağız, kişilerin ilişkilerine bakacağız. Hangi kişi ne yatırmış, ne almış? Böyle bir şey olabilir mi? 1 lira yatırıp 10.000 lira kazanabilmişse veya 1'e 10.000'den bahsediyorum. Yani bu arada kurumlar uyuyor demektir, kurullar uyuyor demektir, efendim kişiler uyuyor demektir. Bu kadar uyurgezerlik olmayacağına göre bunun arkasındaki niyetin araştırılması gerektir. Dediğim gibi, cumhuriyet tarihinin kamu gözetiminde gerçekleştirilen en büyük soygunudur bu. Ve dolayısıyla bunun hem faillerinin hem müsebbiplerinin, yani sorumlularının hesap vermesi gerekmektedir. Bu veriler açıklandıktan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elbette ki çalışma yapılır. Öncesinde de biz birkaç kez, birçok kez diyeyim, birkaç kez de değil yani daha iyi anlaşılsın, çok kez, birçok kez araştırma komisyonunun kurulmasını talep etmiştik.



İşte Aksaray mitinginde de söyledim; iktidar milletvekillerinin el kaldırmalarıyla o taleplerimiz reddedildi. Yani bu bağıra bağıra geldi. Yani dokuz aydır...

Şöyle yapılacak artık. Bundan sonra yapılması gereken şey şudur: Bütün partilerin, eşit sayıda Meclis'te, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin eşit sayıda milletvekili katılımıyla oluşturulacak bir komisyon mutlak surette kurulmalı. Asıl ihtiyaç duyulan şey o.



Evet, Meclis açılır açılmaz komisyon kurulmalı ama önceki komisyonlara da benzememeli.

Bütün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin eşit sayıda üye verdiği bir komisyon kurulmalı ki adil bir biçimde çalışsın bu komisyon. Aksi takdirde bir komisyon kurar, kurulmuş olan o komisyonda da iktidarın baskın ağırlığıyla karşı karşıya kalırsanız o komisyon da görevini doğru bir biçimde yerine getiremez.

Efendim, o bir soruşturma komisyonuydu, onun yetkileri farklı. Burada da yani mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla ilgili genel görüşme yapma imkânımız var. Maalesef gensoru verme imkânımız yok bu sistem değişikliğinden sonra. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir skandal yaşandığında o bakan yerinde oturamaz, o hükümet yerinde kalamaz. Yani millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, milletvekillerinden çok fazla şey bekliyor elbette ki ama işte bu sistem değişikliğinden sonra, 2018'den sonra bakanlar atanmışlar statüsünde; sorumlu siyasetçiler değil. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bakanların ya da hükümetin aleyhine gensoru verebilme yetkisini içinde barındırmıyor artık. Onun için diyoruz biz bu sistem değişikliği zaman kaybetmeden mutlaka gerçekleştirilmelidir diye. Türkiye'nin başına gelen bu belaların bakın; eğitim alanında olan, okullarda olan, kadın cinayetlerinde gözlemlediğimiz, bu sosyal şiddet ortamı, yolsuzluk, talan, vurgun, soygun; bütün bunların tamamı sistem değiştikten sonra, yani her geçen gün tek adamlığa evrilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşama geçirildikten sonra kendini hissettirmeye başladı. Dolayısıyla layıkıyla denetim yapılamıyor, layıkıyla planlama yapılamıyor, layıkıyla programlama yapılamıyor. Her şey bir tek kişinin ve onun uzantılarının iki dudağının arasından çıkacak söze ve kaleminden çıkacak imzaya bağlı oluyor. Onun sonuçlarını da böyle görüyor ve gözlemliyoruz. Ama bu iş hesapsız kalmaz, milletimiz müsterih olsun. Bazı konularla ilgili de söylüyorum ya ben: İhanetin zaman aşımı yoktur. Dolayısıyla mutlak surette milletin ekmeğine el uzatmış, emeğine el uzatmış, alın terini almış çiğnemiş bu insanların hem vicdanlarda mahkûm edileceği hem de adalet önünde hesap vereceği günler her geçen gün yaklaşmaktadır.

en bu süreç yaşama geçirilmek istendiği andan itibaren bunun cumhuriyete karşı bir kalkışma olduğunu altını çizerek ifade ettim. Hâlâ da aynı görüşteyim. Çünkü netice itibarıyla sonuç alınır, alınmaz; Türkiye bir sorunla karşı karşıyaysa ya da bir ülke bir sorunla karşı karşıyaysa, o sorunun çözülebilmesi yönünde birtakım adımlar atılması elbette ki gereklidir. Ama bu meselenin son derece ciddiyetle ele alınması icap eder.

Bir terör hükümlüsünün, ağırlaştırılmış müebbet hapis mahkûmunun, hükümlüsünün böyle bir sürece mihmandarlık yapmış olması hâli, işi en başından itibaren hedefleri nokta-i nazarından baktığınızda aşağıya çekiyor. Bir problemin çözülmesi için atılması icap eden adımlar varsa şeffaf bir biçimde ortaya konulmalı ve doğru alanlardaki doğru referanslarla bu sürdürülebilmeli.

Meseleye siz "Abdullah Öcalan gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti'nin kürsüsünden konuşsun, örgütünü feshettiğini açıklasın, ondan sonra da Umut Hakkı'ndan sonuna kadar yararlansın" diyerek başlarsanız; o zaman muhatabı olduğunuz örgütün sadece eylemleri değil, emelleri ve niyetleri noktasındaki yaratmak istediği tehlikenin farkında değilsiniz demektir.

Yıllarca siyasetin içinde, devlet yönetiminde önemli görevler deruhte etmiş olan kişilerin de bu gerçeği görmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu gerçeği bilerek ve görerek böyle bir yola tevessül etmiş olmanın arkasındaki niyetin de sorgulanması icap ediyor. En başından beri aslında benim yaptığım bir niyet sorgulamasıdır.

Sonuç itibarıyla en başından beri dedim: Bu yol ve yöntemle netice alınamaz. Ama bunlar, niyetini değiştirmediklerini bildiğimiz bu örgütün yöneticileri, Türkiye'nin tartışılmaz değerlerinin tartışma masasına yatırılmasına vesile olur. Bunlar ne olabilir?

Üniter devlet yapımız olur; dikkat ederseniz bugün sorgulanıyor.

Milli kimliğimiz olur, vatandaşlık tanımımız; bugün sorgulanıyor.

Bir milleti millet yapan değerlerin başında gelen dil sorgulamasını tartışma masasına getirirler; bugün getiriyor.

Vatan bütünlüğümüz tartışma masasına gelir; bugün dikkat ederseniz tartışılıyor.

Dolayısıyla Türkiye'nin tartışılmaz değerlerinin tartışma masasına yatırılması ve cumhuriyetin dönüştürülmesine yönelik adımların atılmasına vesile olur bu süreç dedim. Şimdi söylediklerim çıktı. Söylediklerim çıktı diye de çok mutlu olduğumu ifade edemem. Yani keşke söylediğim gibi çıkmasaydı ama şu anda Türkiye'nin üniter devlet yapısı, dil birliği, milli kimliği, vatandaşlık tanımı tartışma masasına yatırıldı. Yeni bir cumhuriyetin inşasına yönelik adımların atılması ve ortamın ona göre hazırlanması adına da birtakım melun adımların yaşama geçirildiğine şahitlik ediyoruz.

Söylüyorlar işte; adı "Demokratik Cumhuriyet"miş. Eşit yurttaşlıktan bahsediliyor. Oysa bizim cumhuriyetimiz yurttaşların eşitliği ilkesini önemseyerek ve kimlik tanımlamasını da bir etnik işaretlemeye bağlamaksızın hayata geçirmiş. 1923'ten beri de bununla alakalı herhangi bir şey, sıkıntı yaşanmamış. Ama birtakım çevreler cumhuriyete eş koşmak, ortaklık oluşturmak adına birtakım adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmamışlar.

Şimdi niyetlerinden vazgeçmemiş, Türk vatanından parça kopararak federasyonlar, işte konfederasyon oluşturmaya çalışanlar; işte eşit vatandaşlık diyerek sanki yurttaşların eşitliği ilkesinin doğru uygulanmadığından bahisle kimlik tanımının, vatandaşlık tanımının, Türklük tanımının yeniden ele alınmasını arzulayanlar; dolayısıyla etnik ve mezhepsel farklılıklardan yeni bir Lübnan yaratmaya çalışanlar bahsettiğim cumhuriyetin altyapısını tanımlıyorlar.

Ya şimdi zaten Tom Barrack, yani Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bölge valisi gibi...

Yani o şekilde hareket ediyor. Bunun zaten bir tarafında Büyük Ortadoğu Projesi'nin emelleri var. Yani Büyük Ortadoğu Projesi'nin yaşama geçirmek istediği şey bugün işte Suriye'de gerçekleşti, Irak'ta kısmen gerçekleşti. Şimdi de İran'da rejime karşı birtakım ayaklanmalar planlamak suretiyle yeni yeni stratejileri devreye sokuyorlar. Yani bunda aleni bir biçimde yapıyorlar.

Bölge coğrafyasının jeopolitiğinden kaynaklı riskleri her zaman olmuştur Türkiye'nin. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada siz eğer güçlü olursanız...



Güçlü olursanız dezavantajları avantaja çevirebilirsiniz. Biz bu coğrafyaya yeni gelmedik. Yani binlerce yıldır burada yaşıyoruz ve buradaki olumsuz gelişmelere karşı neyle ayakta durulabileceğini en iyi tanımlayan milletlerden... biriyiz. Evet, gayet tabii. Çünkü bu coğrafyada 25 bin yıldan beri medeniyet olduğundan bahsedilir ama 1000 yıldan beri tutunan tek millet vardır, o da Türk milletidir. Bu hem onun vasıflarından kaynaklı bir durumdur hem de kurduğu devletlerin çevresine stratejik üstünlük sağlayabilecek kapasitede olmasından kaynaklıdır.

Siz eğer doğru yönetilmezseniz, başkalarının yol göstericiliğinde elde edilmiş birtakım başarıların peşinde koşarsanız; size işte o zaman hem yol gösteren çok olur hem de sizi yanlış adımlar atmaya yönlendirebilecek insanların çıkması da muhtemel hale gelir.

Onun için biz Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığının büyüsüne kapılmış bir yönetim anlayışıyla girdik bu problemlerin içine. Birinci açılım süreci de öyleydi. Sonuçlarında hatırlıyorsunuz; işte o Hendek Savaşları diye tarif edilen yerlerde, ilçelerimizi geri almak için bine yakın evladımızı kaybettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet teşkilatının en yetişmiş elemanlarını.

Ve şimdi de gelip bu şartlar altında, işte "Bu, Türkiye'yi büyütür." Bakın ben size söyleyeyim: Üniter devletler büyüme istidadı sergilemeye başladıkları andan itibaren küçülmeye mahkûm olduklarını görürler. Onun için bu Yeni Osmanlıcılık hayaliyle atılmış adımlara çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Bahsettiğiniz büyükelçi, sömürge valisi olarak tanımlanan kişi de zaten Türkiye'ye bir imparatorluk bakiyesi olması münasebetiyle demokrasiyi çok gören, monarşiye daha yakın, hatta meşruti monarşiyle yönetilmesi gereken, üniter devlet anlayışının da terk edilmesini gerekli gören bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

200 yıla yakın bir demokrasi tecrübesi var işte. Ama buna rağmen onun gözündeki Türkiye, imparatorluk bakiyesi ve hiçbir insani değeri hak etmeyen bir millet olma özelliğiyle şekillenmiş. Gözündeki Türk milleti o onun.

Onun için cumhuriyetle uğraşılıyor zaten. Onun için Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bela görüyor birileri. Onun için birileri cumhuriyete "100 yıllık parantez", birileri de "100 yıllık zulüm dönemi" diyor.