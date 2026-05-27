Dervişoğlu: İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram mesajında huzur, bereket ve mutluluğun yanında demokrasi, adalet, hukuk ve güzel ahlak temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi’ndeki Abdülkerim Kuzu Camii’nde kıldı.

Namazın ardından gazetecilerin bayramını kutlayan Dervişoğlu, Türkiye’de her bayramın bir önceki bayramı aratır hâle geldiğini söyledi.

Dervişoğlu, ekonomik ve toplumsal sorunların yanı sıra mutsuzluk duygusunun da derinleştiğini belirterek, “Ama her bayram bir önceki bayramı aratır hale geldi. Bütün problemlerin yanında bir de mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor” dedi.

Dervişoğlu, bayramlarda eskiden sofralara bereket, hanelere mutluluk dilendiğini hatırlattı. Gelinen noktada ise hukuk, adalet ve demokrasinin temenni edilir hâle geldiğini söyledi.

Dervişoğlu, “Sofralarımıza bereket, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk ama öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz” dedi.

Bu tablonun Türkiye’nin geldiği noktayı gösterdiğini belirten Dervişoğlu, “Bu durum nereden nereye geldiğimizin bir delilidir. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"İFTİRALARDAN UZAK..."

Dervişoğlu, bayram mesajında güzel ahlak ve iftiradan uzak bir yaşam çağrısı yaptı.

Dervişoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: