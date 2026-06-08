Depremzedeler AKP İl Başkanlığının kapısına dayandı: 'Depremde de sahipsizdik şimdi de sahipsiziz'

Osmaniye’deki Olukbaşı Yaylası’nda bulunan bazı evler hakkında "kaçak yapı" gerekçesiyle yıkım kararı verilmesi, yayla sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Evlerinin yıkılacağını öğrenen vatandaşlar, tepkilerini dile getirmek için AKP Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Yaşadıkları mağduriyeti deprem dönemine benzeten bir yayla sakini, sahipsiz bırakıldıklarını ifade ederek tepkisini "Osmaniye depremde de kimsesizdi şimdi de kimsesiz. O zamanda Osmaniye hiçbir yardım görmedi şimdi de görmedi." sözleriyle ifade etti.

Yıkım kararlarıyla ilgili sürekli çelişkili bilgiler aldıklarını belirten vatandaşlar, duruma, "Biz kime güveneceğiz. Bir haber geliyor yıkılmayacak deniyor. On dakika sonra bir haber geliyor yıkılacak deniyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"MİLLETVEKİLİ BİR İŞİ YAPAMIYOR MU BU KADAR ZOR MU?"

Yayla sakini yurttaş insanlar diken üzerinde duruyor diyerek, şu ifadeleri kullandı:

Bayramı zehir ettiler. Yazık günah. Bir kişi çocuğum hasta. Dişimden tırnağımdan artırarak çocuğum için aldım yayla havası alsın, diye aldım diyor yazık günah ya. İnsanda Allah korkusu olur. Bir haber geliyor yıkılmayacak deniyor. On dakika sonra bir haber geliyor yıkılacak deniyor. Milletvekili bir işi yapamıyor mu bu kadar zor mu?

"ZIKKIM OLSUN EMEKLERİME. CUMHURBAŞKANIM İÇİN GİTTİM KAPI KAPI OY TOPLADIM"

Evini yıktırmak istemediğini belirten bir vatandaş, yetkililerin kendilerine söz verdiğini ifade ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Cumartesi günü vekil bey bize gidin evlerinizi temizleyin, evleriniz de oturun yıkım yok dedi. Kendimi yakarım. Benim depremde evim gitti. Canımdan başka bişeyim yok. Oradaki evimi yıktırtmam. Evlerimiz kaçak değil. Usulsüz yapılmadı. Yönetim eşliğinde usta ile birlikte ben gittim yaptırdım evimi. Ben koskoca vekile güvenemezsem Devlete güvenemezsem kime güveneceğim. Valisine güvenmeyim, vekile güvenmeyim, belediye başkanına güvenmeyim. Ben kime güveneyim. Koskoca bir liderin memleketindeyim. Ben MHP'de kadın kollarında çalıştım. Zıkkım olsun emeklerime. Cumhurbaşkanım için gittim kapı kapı oy topladım. Yakarım kendimi burada.

"DEPREMDE DE SAHİPSİZDİK ŞİMDİ DE SAHİPSİZİZ"

Deprem döneminde yaşadıkları zorlukları hatırlatan ve yayladaki evlerin önemine dikkat çeken yayla mağduru Haluk Yıldırım ise sahipsiz bırakıldıklarını söyleyerek şöyle konuştu: