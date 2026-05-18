Denizli'de CHP'li belediyeye operasyon: Başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturma kapsamında, CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Mayıs'ta sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu belediye çalışanları ve firma yetkililerinin yer aldığı toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin belediyede ve şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada azı belgelere el konuldu.

BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 12 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 13 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 13 kişiden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. (DHA)

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Merkezefendililer,

Belediyemizde yürütülen bir soruşturma kapsamında, çalışma arkadaşlarımız hakkında bugün tutuklama kararı verilmiştir.

Hukuki süreç devam etmektedir. Bu süreçte yegane temennimiz, yargılamanın en kısa sürede tamamlanması ve adaletin tecelli etmesidir. Bilinmelidir ki; hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi gereği, her birey için yasal süreçler nihayete erene kadar sükuneti korumak ve davanın netleşmesini beklemek esas olandır. Bizler, sürecin hakkaniyetle sonuçlanmasını bekliyoruz.

Merkezefendi Belediyesi olarak kurumsal sorumluluğumuzun bilincinde, tüm birimlerimizle görevimizin başındayız. Her zaman olduğu gibi, ilçemiz için tüm gücümüzle çalışmaya ve projelerimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Süreci yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."