Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'a son görev! Özel ve Kılıçdaroğlu tokalaştı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Baykal’ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara’ya getirildi.

Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Baykal’ın naaşı, cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’na götürülerek 2023'te hayatını kaybeden eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yanına defnedilecek.

SOĞUK TOKALAŞMA

Törene hem CHP Lideri Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Cenaze töreni safına ilk Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Özgür Özel, törene katılmak için geldiği sırada Kılıçdaroğlu'nun elini hızlıca sıkıp saftaki yerine geçti.

Törene CHP Lideri Özgür Özel ile mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor. Böylece iki isim, CHP’deki butlan sürecinin ardından ikinci kez bir cenaze töreninde yan yana geldi.

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile evlendi.

Özel ile Kılıçdaroğlu, son olarak 25 Haziran’da hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı. İki isim, mahkemenin kararının ardından gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmede tokalaşmıştı.

Özel, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. CHP'li Muharrem İnce ve DSP Lider Önder Aksakal da cenaze namazında yer aldı.

İKİ GENEL BAŞKAN ÇELENGİ

Olcay Baykal’ın cenaze töreni öncesinde alana gönderilen çelenkler de dikkat çekti. Özel ve Kılıçdaroğlu adına gönderilen, üzerinde “CHP Genel Başkanı” yazılı iki çelengin yan yana yerleştirildiği görüldü.

Deniz Baykal ile uzun yıllar evli kalan Olcay Baykal’ın vefatı üzerine çok sayıda siyasetçi ve CHP’li isim aileye başsağlığı mesajı iletti.