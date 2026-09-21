Demirtaş'la görüşen DEM Partili Sakık: Siyasetçiler içeride tutulmaya devam ederken barıştan bahsetmek...

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Sakık, siyasetçilerin tutuklu olduğu yerde barıştan bahsetmenin ciddi bir çelişki olduğuna dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş - Sırrı Sakık

"DEMİRTAŞ OLMAZSA OLMAZ BİR SİYASETÇİDİR"

"Selahattin Demirtaş, barış kelimesinin bu ülkede gerçekten hayat bulması için olmazsa olmaz bir siyasetçidir. Gelişmekte olan barış ve çözüm sürecine en büyük katkıyı verebilecek isimlerin başındadır. Onu yok sayarak, onun siyasi birikimini ve toplumsal karşılığını görmezden gelerek hiç kimse kalıcı bir yere varamaz." diyen Sakık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Demirtaş’ın haksız ve hukuksuz bir biçimde içeride tutulduğu her gün, yalnızca onun özgürlüğünden çalınan bir gün değildir; aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi ve barış arayışından da eksilen bir gündür. Bununla birlikte, sivil ve demokratik siyaset yapan, geçmiş dönemde bin bir türlü hukuksuz kararla cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımızın durumu da artık çözüme kavuşturulmalıdır.

Arkadaşlarımızın özgürlüğü çerçeve yasaya bağlanmamalıdır. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınarak, hukukun gereği neyse derhal yerine getirilmelidir. Daha dün yaptığı bir konuşma, söylediği bir söz veya yürüttüğü siyasi faaliyet nedeniyle tutsak edilen siyasetçiler içeride tutulmaya devam ederken, barıştan bahsetmek ciddi bir çelişkidir. Siyasetin önünün açılmadığı, siyasi aktörlerin özgür olmadığı bir zeminde toplumun barışa olan güvenini güçlendirmek de kolay değildir.

Bu nedenle ilk adım olarak AİHM kararlarının gereği bugün yerine getirilmelidir. Arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuz tutsaklığı sona ermeli, demokratik siyasetin üzerindeki bu ağır yük kaldırılmalıdır. Barış için yeni bir sayfa açılacaksa, o sayfanın ilk satırlarında hukuk, demokrasi ve özgür siyaset olmalıdır."