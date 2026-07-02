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DEM Parti'nin kalesinde Bahçeli posteri: Bozkurt selamı verdiler

MHP, Diyarbakır’da kongre süreci kapsamında 2024’te DEM Parti’nin yüzde 63,6 ile kazandığı Sur ilçesindeki tarihi surlara Devlet Bahçeli pankartı astı. Pankartın asılması esnasında surların üzerinde bozkurt selamı verildi.

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DEM Parti'nin kalesinde Bahçeli posteri: Bozkurt selamı verdiler
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan 15. Olağan Kongre süreci kapsamında, Diyarbakır'da ilçe kongrelerinin hazırlıklarına başlandı.

Bu kapsamda, Diyarbakır'ın tarihi surlarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı, "KARDEŞLİK Kalbimizde GELECEK Aklımızda" ifadelerinin bulunduğu pankart ile MHP bayrağı asıldı.

DEM Parti'nin kalesinde Bahçeli posteri: Bozkurt selamı verdiler - Resim : 1

TARİHİ SURLARDA BOZKURT SELAMI VERDİLER

DEM Parti'nin siyasi açıdan güçlü olduğu ilçeler arasında gösterilen Sur ilçesindeki tarihi surlara asılan pankart, dikkat çekti.

Pankartın asılması esnasında surların üzerinde bozkurt selamı verildiği de kaydedildi.

DEM Parti'nin kalesinde Bahçeli posteri: Bozkurt selamı verdiler - Resim : 2

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SUR İLÇESİNİ DEM PARTİ KAZANMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seçimi DEM Parti'nin adayı Sur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Adnan Örhan kazanmıştı. Örhan, seçimlerde yüzde 63,6 oranında oy almıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Devlet Bahçeli MHP DEM Parti Diyarbakır
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