DEM Parti'nin kalesinde Bahçeli posteri: Bozkurt selamı verdiler
MHP, Diyarbakır’da kongre süreci kapsamında 2024’te DEM Parti’nin yüzde 63,6 ile kazandığı Sur ilçesindeki tarihi surlara Devlet Bahçeli pankartı astı. Pankartın asılması esnasında surların üzerinde bozkurt selamı verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan 15. Olağan Kongre süreci kapsamında, Diyarbakır'da ilçe kongrelerinin hazırlıklarına başlandı.
Bu kapsamda, Diyarbakır'ın tarihi surlarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı, "KARDEŞLİK Kalbimizde GELECEK Aklımızda" ifadelerinin bulunduğu pankart ile MHP bayrağı asıldı.
TARİHİ SURLARDA BOZKURT SELAMI VERDİLER
DEM Parti'nin siyasi açıdan güçlü olduğu ilçeler arasında gösterilen Sur ilçesindeki tarihi surlara asılan pankart, dikkat çekti.
Pankartın asılması esnasında surların üzerinde bozkurt selamı verildiği de kaydedildi.
SUR İLÇESİNİ DEM PARTİ KAZANMIŞTI
2024 yerel seçimlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seçimi DEM Parti'nin adayı Sur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Adnan Örhan kazanmıştı. Örhan, seçimlerde yüzde 63,6 oranında oy almıştı.