DEM Partili vekilden Öcalan'a bayram ziyareti

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı vesilesiyle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret ettiklerini duyurdu.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Öcalan, terör örgütü liderinin Kurban Bayramı mesajını paylaştı.

"Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdik." diyen Öcalan paylaşımında şunlara yer verdi:

"Sayın Abdullah Öcalan, bayram vesilesiyle halkımıza selamlarını iletmiş; 'Özgürlük ve demokrasiye her zamankinden daha yakın olduğumuzu belirtiyor, halkımızın bayramını kutluyorum.' demiştir."