Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset DEM Partili vekilden Öcalan'a bayram ziyareti

DEM Partili vekilden Öcalan'a bayram ziyareti

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı Cezaevi'ndeki terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
DEM Partili vekilden Öcalan'a bayram ziyareti

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı vesilesiyle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret ettiklerini duyurdu.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Öcalan, terör örgütü liderinin Kurban Bayramı mesajını paylaştı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Öcalan'dan sürece yeni isim önerisiÖcalan'dan sürece yeni isim önerisi

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNE BAYRAM ZİYARETİ

"Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdik." diyen Öcalan paylaşımında şunlara yer verdi:

"Sayın Abdullah Öcalan, bayram vesilesiyle halkımıza selamlarını iletmiş; 'Özgürlük ve demokrasiye her zamankinden daha yakın olduğumuzu belirtiyor, halkımızın bayramını kutluyorum.' demiştir."
DEM Partili vekilden Öcalan'a bayram ziyareti - Resim : 3
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın X paylaşımı (28 Mayıs 2028)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
DEM Parti Kurban Bayramı Şanlıurfa Milletvekili
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro