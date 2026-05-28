DEM Partili vekilden Öcalan'a bayram ziyareti
DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı Cezaevi'ndeki terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı vesilesiyle PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret ettiklerini duyurdu.
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Öcalan, terör örgütü liderinin Kurban Bayramı mesajını paylaştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNE BAYRAM ZİYARETİ
"Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdik." diyen Öcalan paylaşımında şunlara yer verdi:
"Sayın Abdullah Öcalan, bayram vesilesiyle halkımıza selamlarını iletmiş; 'Özgürlük ve demokrasiye her zamankinden daha yakın olduğumuzu belirtiyor, halkımızın bayramını kutluyorum.' demiştir."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi