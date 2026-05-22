DEM Partili Temelli duyurdu: İmralı heyeti Öcalan'la görüşecek

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temell, İmralı heyetinin pazar günü Abdullah Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, İmralı Heyeti'nin 24 Mayıs Pazar günü İmralı adasına giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Heyet, adaya son ziyaretini 16 Şubat'ta gerçekleştirmişti.

SEZAİ TEMELLİ RESMEN DUYURDU

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İlke TV'de yayınlanan Konuşma Zamanı programında önemli bir açıklama yaptı. Temelli, İmralı Heyeti'nin 24 Mayıs Pazar günü Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gideceğini duyurdu.

HEYET 24 MAYIS'TA İMRALI'DA OLACAK

Temelli'nin verdiği bilgiye göre, heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor. Üç isimden oluşan heyet, pazar günü İmralı Adası'nda Öcalan ile bir araya gelecek.

SON ZİYARET 16 ŞUBAT'TA YAPILMIŞTI

İmralı Heyeti, adaya son ziyaretini 16 Şubat tarihinde gerçekleştirmişti. Bu ziyaret yaklaşık 3 ay sonraki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

