DEM Partili Sırrı Sakık Bakan Gürlek'i ziyaret etti: Görüş alışverişinde bulunduk

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Pazartesi günü gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklama yapan Sakık; Gürlek ile faili meçhul cinayetleri ve "İmralı Süreci"nde atılacak hukuki adımları ele aldıklarını ifade etti.

DEM PARTİLİ SAKIK'TAN BAKAN GÜRLEK'E ZİYARET

"Toplumsal barışın en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz" diyen Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık - Adalet Bakanı Akın Gürlek

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Akın Gürlek ziyaretiyle ilgili X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar yer aldı:

"Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AHİM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin, kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Sayın Adalet Bakanına teşekkür ediyorum."