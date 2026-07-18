DEM Parti'den süreç açıklaması: Af ve pişmanlık yasaları çözüm değil

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, AKP ile yürütülen temaslar, çerçeve yasa taslağı ve sürece dair beklentiler masaya yatırıldı.

AF VE PİŞMANLIK YASALARI YETERSİZ

Doğan, çatışma çözümlerinin siyasi olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar uygulanan af ve pişmanlık yasalarının işe yaramadığını söyledi. "Eğer bu mesele af kapsamlı yasal düzenlemelerle çözülebilseydi bugüne kadar çözülürdü, çözülmedi. Eğer bu mesele pişmanlık içeren yasal düzenlemelerle çözülebilseydi 1985'ten bu yana sanıyorum 10'u aşkın etkin pişmanlık yasası adıyla ya da kapsamıyla yapıldı, 100 başvuru yok. Bunlar afaki rakamlar değil. Demek ki ne af ne pişmanlık. Yine demek ki ne teslimiyet ne de taviz." ifadelerini kullandı. Devletin "yurttaş olma hakkını tanıması" gerektiğini belirtti.

TAKVİM TALEBİ VE ORTADOĞU ENDİŞESİ

Sürecin uzamasının riskleri artırdığını belirten Doğan, Ortadoğu'daki gelişmelerin olumsuz etki yaratabileceği endişesini dile getirerek, "Biz telaş değil ama bir takvimi olsun istiyoruz" dedi.

ÖCALAN İLE BİRİNCİ AĞIZDAN GÖRÜŞME İSTEĞİ

Doğan, Abdullah Öcalan ile en son 24 Mayıs'ta görüşüldüğünü hatırlatarak, taslağın "Öcalan'ın önerilerini kapsayıp kapsamadığını birinci ağızdan öğrenmek istediklerini" söyledi.

'ANADİL ÖZGÜRLÜĞÜ' VURGUSU

Anadil konusunda Doğan, "Bu saatten sonra yapılması gereken dillerden korkmak değil, dillerin özgürce konuşulabileceği bir zemini oluşturmak" dedi.

UZLAŞIYA DAYALI YASA BEKLENTİSİ

Doğan, "Büyük oranda uzlaşılmış, tek taraflı yaklaşım içermeyen, Öcalan'ın da önerilerinin alındığı, oldu bittiye getirilmemiş bir yasal çerçeve" beklediklerini vurguladı.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KONUSUNDA BİLGİ YOK'

Çerçeve yasada ağırlaştırılmış müebbetlerin kapsam dışı kalıp kalmayacağına ilişkin kendilerine somut bir bilgi verilmediğini belirten Doğan, "Bize, 'Ağırlaştırılmış müebbetler kapsam dışı kalacak' diye bir şey ifade edilmedi" dedi. Eve dönüş hakkının güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

'GERİ ADIM ATILMAYACAK DENİYOR'

"AK Parti-MHP-devlet aynı yerde duruyor mu" sorusuna Doğan, "Bu bir devlet projesi deniyor, bundan geri adım atılmayacak deniyor" karşılığını verdi.

TBMM BAŞKANI'NIN ZİYARETLERİ

Doğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partileri ziyaret ettikten sonra taslağa son şeklini vereceği bilgisini paylaştı.

(ANKA)