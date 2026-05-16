DEM Parti'den CHP'li belediyelere operasyon çıkışı: Süreci sabote ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı bir televizyon programında Kürt meselesine ilişkin yürütülen süreçten CHP'ye yönelik siyasi operasyonlara kadar uzanan geniş bir gündemi değerlendirdi.

Hatimoğulları, görüşmelerin sürdüğünü vurgularken çözüm sürecine dair “yol haritası” beklentisine dikkat çekti ve Türkiye’de demokratikleşme ile barışın birlikte ilerlemesi gerektiğini belirtti.

“GÖRÜŞMELER KESİLMEDİ”

Türkiye Gazetesi’nin “MİT, Kandil’le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak” başlıklı haberine dair değerlendirmesinde “Bugün ümit ediyoruz ki şimdi bu yansıyan haber doğrulanır. Yani devlet yetkilileriyle PKK arasında bir yol haritasında bir uzlaşı sağlanır. Aslında detaylarını bir miktar paylaştım diyebilirim. Yani bu görüşmeler kesilmedi. Baştan beri onu ifade etmiştik. Bu görüşmeler elbette oluyor. Ama bu görüşmeler sürecin tıkanıklığını giderecek bir düzeye geldi mi gelmedi mi onu biraz pratikte göreceğiz” dedi.

Sürecin olası yasal çerçevesine dair açıklamasında silahsızlanma başlığına dikkat çeken Hatimoğulları, kapsamlı bir “çerçeve yasa” ihtiyacını vurguladı:

“Silahsızlanma sürecinin en geniş yelpazede, en geniş kapsamlı şekilde çıkacak bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. İçerik de çok önemli çünkü. Yani alelade bir yasa çıkarsa bu beklenen bir yasa da olmaz. O yüzden içeriği de gerçekten önemli. Dolayısıyla bu yasanın çıkacağını biz kamuoyuyla paylaştık”

İlke TV'ye konuşan Hatimoğluuları, sürecin başarıya ulaşması halinde bölgesel barış ve toplumsal birlik açısından yeni bir dönem açılabileceğini savunarak “Bunu başarırsa dış saldırılara karşı çok daha güçlü bir Türkiye olur. Türk, Kürt, Arap, bu bölgede yaşayan bütün halkların ve inançların kardeşliği ve ittifakı sağlanmalı” diye konuştu.

Partisinin başlatacağı kampanyaya da değinen Hatimoğulları, yarın saat 19.00’da ülke genelinde yürüyüşler ve açıklamalar yapılacağını hatırlatarak şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye’nin bütün illerinde barış için bir adım şiarıyla yürüyüş ve açıklamalarımız gerçekleşecek. Siyasal ve toplumsal kesimlere, devlete, iktidara ve bütün diğer muhataplara ‘bir adım at’ diyoruz. Türkiye halklarını bütün kent merkezlerimizde gerçekleşecek bu yürüyüşe davet ediyorum. Yarın saat 19’da hepinizi bekliyoruz.”

Sürecin gecikmesinin risklerine de dikkat çeken Hatimoğulları, dış ve iç siyasi baskıların süreci sabote etme ihtimaline işaret ederek, “Bu sürecin ilerletilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini hep vurguladık, vurguluyoruz. Uluslararası gelişmeler, savaş lobileri, Türkiye’deki uzantıları, bu sürecin karşıtı olan kesimler, provokasyon peşinde olan kesimler, bu bekleme hali onların ekmeğine yağ sürmek gibi bir şey. Dolayısıyla biz bu bekleme halinden çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

"CHP'YE DÖNÜK OPERASYONLAR SÜRECİ SABOTE EDİYOR"

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara da değinen Hatimoğulları, bu adımların barış sürecinin toplumsallaşmasını zayıflattığını savundu: “CHP’ye dönük gerçekleşen bu operasyonlar barış sürecinin toplumsallaşmasını sabote ediyor”

Siyasi sürecin farklı şehirlerde eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Diyarbakır’a barış, İstanbul ve Ankara’ya da demokrasi gelmeli” açıklamasında bulundu.

Son olarak iktidarla yapılan görüşmeler ve sürece dair eleştirilerin de gündeme geldiğini belirterek, “AKP ile MHP ile yaptığımız görüşmelerde muhalefete yönelik operasyonları sıklıkla dile getiriyoruz, olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Sadece bizde değil, İmralı’da da gündem” ifadelerini kullandı.